Junts per Tarragona reclama de l'ajuntament mesures urgents per millorar la gestió de les colònies de gats

Reclama una reunió amb les entitats que les gestionen voluntàriament i que «estan saturades»

06/02/2020 a les 11:38

El grup municipal de Junts per Tarragona ha reclamat a l'equip de govern, la millora urgent de la gestió de les colònies de gats de la ciutat. Segons que ha explicat la regidora de JxTarragona, Elvira Vidal, «moltes d'aquestes colònies es troben totalment abandonades» i afegeix que la seva situació no és pitjor gràcies al «treball altruista de les entitats animalistes».La regidora recorda que Tarragona es va declarar l'any 2017, Ciutat Amiga dels Gats, però la situació real està ben lluny de complir amb aquesta declaració. «Les entitats estan saturades i moltes persones estan pagant de la seva butxaca l'aliment i les despeses veterinàries dels gats ferals i, en nombrosos casos, han de portar elles mateixes els animals a la protectora perquè el servei de recollida no està disponible», afirma la regidora.En la sol·licitud presentada per Junts per Tarragona a l'àrea d'Alcaldia es reclamen diverses actuacions que consideren de necessitat immediata. La primera és convocar una reunió urgent amb totes les entitats que gestionen colònies de gats a la ciutat i crear una mesa municipal específica sobre gats ferals amb la participació de tots els col·lectius», relata Elvira Vidal.Junts per Tarragona també s'ha sol·licitat la contractació d'una persona amb formació i conscienciació per atendre demandes urgents, sobretot de recollida de, per exemple, gats abandonats o atropellats.El grup municipal també reclama iniciar els tràmits necessaris per a la col·laboració amb clíniques veterinàries de la ciutat amb sensibilitat sobre la qüestió i que estiguin interessades a cobrir les necessitats dels gats ferals. «El pressupost municipal d'aquest 2020 disposa d'una partida de 15.000 euros adreçada a les colònies de gats», ha recordat Vidal.Entre altres aspectes, com disposar d'un mapa dinàmic de les colònies de gats i la col·locació de rètols informatius, Junts per Tarragona també considera necessari que el consistori cedeixi un local municipal que estigui en desús perquè les entitats que gestionen colònies puguin utilitzar-lo com a lloc de pas i deixar els gats que s'han de recuperar de qualsevol intervenció veterinària abans de retornar-los a la colònia.Des del grup municipal de Junts per Tarragona també s'assenyala la necessitat que l'Ajuntament incrementi les campanyes de formació i sensibilització envers les colònies de gats i en la qüestió de la tinença responsable d'animals entre la ciutadania i el personal del consistori que treballa en qüestions relacionades amb el benestar animal.