Els clubs pateixen manca d'espai, mentre el parquet viatja a Girona

L’alcaldessa Marta Madrenas diu que la cessió «ens permetrà que molts nens i joves de clubs de base recuperin certa normalitat»

Actualitzada 06/02/2020 a les 20:16

Els pavellons esportius de Tarragona estan al límit, fins i tot desbordats, a causa del gran nombre de clubs i equips que necessiten aquestes instal·lacions per entrenar-se. La decisió de la Generalitat de cedir el parquet del Palau d’Esports Catalunya a l’ajuntament de Girona perquè el col·loqui al pavelló de Fontajau, que es va inundar pel desbordament del riu Ter, ha generat una forta polèmica en el món de l’esport tarragoní, tot i entendre la mesura adoptada per fer front a una situació crítica. El que no ha agradat tant és que l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, hagi manifestat que l’arribada del parquet del Palau d’Esports Catalunya a Fontajau, fet que tindrà lloc el pròxim dimarts, «ens permetrà que molts nens i joves de clubs de base de la ciutat i l’esport d’elit femení recuperin certa normalitat mentre reparem definitivament els danys patits». Clubs de la ciutat de Tarragona van recordar ahir a aquesta redacció que, de fa temps, reclamen l’obertura del pavelló de l’Anella Mediterrània per facilitar els entrenaments als seus equips.

Berni Álvarez, regidor del PSC de l’Ajuntament de Tarragona i entrenador del primer equip del CBT va manifestar ahir a aquesta redacció que «molts equips entrenen en mitja pista o sense les línies marcades a terra», i va recordar que en el pavelló d’un altre club de bàsquet de la ciutat «un dia de pluja van entrenar al mateix temps fins a seis equips». «És per motius com aquests que pensem que és necessari poder disposar del Palau de l’Anella Mediterrània», va apuntar. Álvarez va comentar que «els horaris de pista són complicats per a molts equips en el dia a dia».

Les declaracions de Madrenas «em fan una mica de ràbia perquè els nostres nens de la base utilitzen pavellons en situació precària i són tan bons com els de Girona», va dir Álvarez, per afegir que «a Tarragona no anem sobrats de pavellons i la canalla ho pateix». «El que va passar a Fontajau és un drama, a ningú ens agrada, però no podem discriminar i, a més, crec que a Tarragona hi ha més equips de base que a Girona», va subratllar el regidor socialista.

Guzmán: «Estic indignada»

Cristina Guzmán, regidora de Junts, jugadora i expresidenta del Tarragona Handbol Club, no va dubtar a dir «estic indignada com a esportista per tenir tancat el Palau d’Esports Catalunya» i pel fet que «no s’hagi buscat una fórmula jurídica» per desencallar el traspàs a l’Ajuntament per part de la Generalitat. Guzmán va dir que prop de dos-cents jugadors del seu club depenen del pavelló de Sant Salvador, que també està a disposició de l’escola del barri».

En aquest context, Guzmán va dir que «el problema és que hi ha moltes entitats que demanen hora al pavelló i no poden donar a totes perquè hi ha altres clubs». Al Palau d’Esports Catalunya «hi caben cinc pistes transversals, que si estiguessin en funcionament alliberarien moltes hores en altres pavellons».

Per la seva banda, Josep Maria Adam, president del TGN Bàsquet, club amb 34 equips, la gran majoria femenins, va manifestar que «en moments puntuals ens n’anem sortint, però a vegades hi ha un excés d’equips que necessiten la pista i hem de demanar hora als pavellons de Campclar i Serrallo». Aquest club treballa amb més de 400 jugadors, als quals s’han de sumar els tècnics. Adam va dir que als pavellons tarragonins «hi ha molta massificació i cada vegada hi ha més entitats esportives».

El president del TGN Bàsquet va comentar que «encara no hem vist el nou pavelló de l’Anella Mediterrània i tenim la sensació que no se’ns té en compte per res: no sabem si algun dia podrem anar ni a quin preu posaran el lloguer». Adam va indicar que «Tarragona necessita el pavelló i, quan el tingui, ja veurem si es pot llogar la pista quan convingui».

El president de l’Associació de Veïns de Sant Pere i Sant Pau, Luis Trinidad, va referir-se a la problemàtica dels clubs de la zona, que han de compartir un mateix escenari, a més de recordar que «el nostre barri és el més gran i no té gimnàs municipal». Trinidat va reunir-se la setmana passada amb una representació de l’Ajuntament, encapçalada per l’alcalde Pau Ricomà, «on vam comentar les necessitats esportives del barri i vam recordar que hi ha una promesa de construir pistes a l’aire lliure a l’aparcament de camions».

El president de l’entitat va indicar que tres clubs, el Kalos de gimnàstica rítmica, el de voleibol i un de bàsquet «comparteixen el mateix pavelló i no tenen espai suficient perquè els seus equips entrenin en condicions adequades». A més, «hi ha gent que es queixa perquè vol llogar el pavelló per jugar a futbol sala i no poden fer-ho». «El Kalos no tindria inconvenient en anar a l’Anella Mediterrània, perquè el pavelló del barri no té l’altura suficient per al seu esport», va dir.