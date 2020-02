Demanen 6,5 anys de presó per a una veïna de Tarragona que venia droga amb l'ajuda d'un fill menor

Una veïna del barri tarragoní de Torreforta s'asseurà el 6 de març a la banqueta dels acusats de l'Audiència de Tarragona per traficar amb droga a casa seva. El seu fill, que tenia 17 anys quan els van enxampar, l'ajudava amb les transaccions. La fiscalia demana per a la dona 6,5 anys de presó per un delicte contra la salut pública amb l'agreujant qualificada de reincidència, atès que acumula cinc condemnes anteriors.Els fets es remunten al juny del 2017, quan la Guàrdia Civil va comprovar que la mare i el fill -contra qui se segueix un procediment a la Fiscalia de Menors- venien drogues en uns baixos del carrer Priorat. Durant un dispositiu els agents van identificar sis compradors, als quals van intervenir dosis de cocaïna i heroïna.