Starraco Wars aterra aquest cap de setmana a Tarragona

Starraco Wars Unlimited manté el seu objectiu benèfic cedint espais i recaptant diners per a diferents associacions benèfiques

Actualitzada 06/02/2020 a les 14:56

Starraco Wars Unlimited compta amb una primícia mundial

Els nostàlgics dels 80 viuran un cap de setmana memorable ple de ciència ficció i entreteniment. Starraco Wars Unlimited traspassarà dimensions i portarà al Palau Firal i de Congressos de Tarragona tot tipus de continguts relacionats amb el món de la ciència ficció de dècades passades.Els dies 8 i 9 de febrer més de 10.000m2, entre el Palau de Congressos i el pavelló del recinte firal, s’ompliran de continguts com Regreso al Futuro V, Cazafantasmas, StarTrek, Alien, Stargate, Masters del Universo, Star Wars, entre d'altres.L’empresa Tarragona Làser, d’El Morell, ha creat una reproducció gairebé a escala real d’una de les naus skyfighter de la sèrie V. Un portal a una dimensió plena de records que va marcar tota una generació.Starraco Wars Unlimited obrirà les seves portes de 10 a 20h de forma ininterrompuda tant dissabte com diumenge. Les entrades que es comprin anticipadament s’han de bescanviar directament el dia de l’esdeveniment a la taquilla del Palau de Congressos, situada a l’accés A de les escales del C/ Arquitecte Rovira de Tarragona.Per la compra d’entrades al moment s’habilitaran dos punts: un al Palau de Congressos i l’altre al recinte firal.Al Palau de Congressos hi trobarem espai d’exposicions, artistes, conferències, exhibicions, personatges, associacions, zona infantil , soft-combat, zones: star treck, star wars i stargate, cafeteria, concurs cosplay patrocinat per FEROCA i molt més. Al recinte firal hi trobarem exposició de vehicles de pel·lícula, zona concursos, zona comercial, cafeteria, retrogaming...També comptarà amb la presència de la fitxa blava i verda de PARCHÍS, grup musical infantil dels anys 80. Per aquells que es considerin autèntics frikis, també comptarem amb xerrades tant curioses com: Superación personal con Star Wars, taula rodona de doblatge de Regreso al Futuro, taula rodona amb l’autor i cantant de Mazinger Z, la conferència Es muy fuerte Doc, xerrada amb l’actor de doblatge de Sheldon Cooper, conferència Tres la huella de los héroes. De turismo por el cine i la xerrada Robots de cine, de María a Alita.Starraco Wars Unlimited manté el seu objectiu benèfic cedint espais i recaptant diners per a diferents associacions benèfiques.