La cessió del parquet del Palau de l'Anella enfronta govern i oposició

Tot i que la propietària és la Generalitat, el govern municipal parla de decisió solidària, mentre que altres partits critiquen que no s’hagi fet el traspàs

Actualitzada 05/02/2020 a les 19:53

L’Ajuntament de Tarragona viu una nova tempesta, hereva de les que van rodejar l’organització dels Jocs Mediterranis. El motiu ha estat la cessió per part de la Generalitat del parquet del Palau d’Esports Catalunya, de la seva propietat, a l’ajuntament de Girona perquè el col·loqui al pavelló de Fontajau, que va patir les conseqüències de la borrasca Gloria. El desbordament del riu Ter van inundar les instal·lacions, que en bona part van quedar del tot inservibles. Tot i que el Palau d’Esports Catalunya encara no ha estat traspassat a l’Ajuntament, la regidora d’Esports, María José López, va manifestar en roda de premsa que «la cessió és un acte de solidaritat». López va recordar que el parquet «va ser retirat i guardat el setembre del 2018» amb l’objectiu de protegir-lo». La regidora va afirmar que el trasllat del parquet tarragoní a Fontajau, en principi de manera temporal, no afectarà la celebració de la disputa del XIX Torneig Intercasteller de Futbol, que albergarà el Palau d’Esports Catalunya els dies 14 i 15 de març. En aquesta competició s’utilitzarà una altra mena de superfície.

La regidora d’Esports va assegurar que les negociacions que mantenen l’Ajuntament i la Generalitat per fer efectiu el traspàs del pavelló a l’administració tarragonina «segueix el tràmit jurídic», i es va limitar a dir que aquest serà una realitat «com més aviat millor». Preguntada si l’Ajuntament utilitzarà la cessió del parquet a Fontajau per pressionar davant de la Generalitat amb la finalitat que agilitzi el traspàs del Palau d’Esports Catalunya, López va dir que «esperem que es desencalli, però cal seguir el tràmit».

En aquest context, Berni Álvarez, regidor del PSC, partit actualment a l’oposició, va expressar la seva solidaritat «amb Girona i més encara amb Fontajau», ja que coneix persones vinculades al club gironí amb les que va compartir equip quan era jugador professional de bàsquet. No obstant això, Álvarez va afirmar que «ens sentim enganyats perquè –l’equip de govern i la Generalitat– no ens diuen la veritat sobre el Palau, una instal·lació que l’hem de fer servir tant per a l’esport base com per altres activitats».

Amb relació al canvi de titular del pavelló de l’Anella Mediterrània, Álvarez va comentar que, des del govern de la ciutat, «sempre ens han dit que aviat arribaria la solució, però passa el temps i tot segueix igual». El regidor socialista va recordar que «en diferents plenaris, també en l’últim, vaig tornar a fer la pregunta a l’alcalde Pau Ricomà i aquest va dir que el traspàs seria immediat». Per a Álvarez, aquesta és la principal problemàtica existent al voltant del Palau d’Esports Catalunya, més que el fet de la cessió del parquet, «que es pot posar en tres dies». Álvarez va remarcar que «és necessari que es planifiqui què es vol fer amb el Palau per dinamitzar l’esport de la ciutat», i va mostrar la seva incredulitat davant del fet que «no es desbloquegin les negociacions». «Ens preocupa que l’Ajuntament no tingui cap força davant la Generalitat per desencallar el traspàs», va subratllar. Álvarez va afegir que «si no fas activitats, les federacions esportives t’esborren del mapa», amb relació a la decisió del govern municipal de renunciar al fet que Tarragona sigui seu del Mundial d’Handbol femení.

En aquest context, Sandra Ramos, també regidora del PSC, va comentar que «la Generalitat ratlla la deslleialtat institucional» i va dir que «abans de mirar pel retrovisor i criticar a l’anterior equip de govern, l’actual hauria de mirar què està fent». «La Generalitat no mira cap al sud», va remarcar.

Junts i ERC, discrepen

El portaveu del grup municipal de Junts per Tarragona no es va mossegar la llengua amb relació a la polèmica sorgida per la cessió del parquet del Palau d’Esports Catalunya. Dídac Nadal no va dubtar a dir que «si hagués sigut per Junts per Tarragona, aquest material no hauria sortit mai de la nostra ciutat». Com van fer altres grups de l’oposició, Nadal va comentar que «Tarragona i la seva ciutadania reclamen des de fa molts mesos que es trobi una solució per desencallar la situació de l’equipament esportiu i, de fet, al darrer ple es va assegurar que el desbloqueig era imminent, però lluny d’això ens trobem que, de manera unilateral, des del Departament de Patrimoni de la Generalitat es decideix extreure el parquet per portar-lo a Girona». «El que urgeix és que la Generalitat cedeixi d’una vegada per totes el Palau d’Esports a l’Ajuntament de Tarragona», va indicar, per afegir que, un cop s’hagi fet, «serà imprescindible disposar de la partida pressupostària necessària per tal de mantenir l’equipament i, sobretot, obrir-lo a la ciutadania i a totes les entitats esportives de la ciutat».

En referència a aquestes declaracions, el grup municipal d’Esquerra Republicana va replicar les manifestacions de Nadal i va apuntar que «són desafortunades». Aquesta formació va recordar que «és la Generalitat qui pren la decisió i, concretament, el Departament d’Esports, que està encapçalat i representat pel seu partit, Junts per Catalunya, i no per Patrimoni, tal com ha afirmat Nadal».

Milions d’euros a la brossa

El grup municipal de la CUP va afirmar, per la seva banda, que «ja ningú pot negar que els 18,4 milions d’euros públics que va costar el Palau d’Esports es van llançar a la brossa», va manifestar la regidora Laia Estrada. Segons aquesta formació, «la cessió del parquet evidencia que aquest equipament construït pels Jocs Mediterranis no ha estat mai una prioritat ni per la ciutat, ni pels equips de govern de Josep Fèlix Ballesteros ni Pau Ricomà, ni molt menys per la Generalitat». «Tot plegat, és una vergonya», va dir. La inversió s’hauria pogut destinar a «millorar les escoles i els hospitals», va remarcar.

Estrada va manifestar que «el més escandalós és que hagi passat un any i mig des que van finalitzar els Jocs Mediterranis i el Palau d’Esports segueixi sense poder-se utilitzar», va dir la també regidora cupaire Eva Miguel. «La cessió del parquet és una mostra de generositat i solidaritat, però alhora també és l’enèsima evidència que el palau d’esports de l’Anella Mediterrània segueix sense previsió d’entrada en funcionament», va indicar Miguel.