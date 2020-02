L'artista espontani del monument de la Sardana volia pintar-lo tot

S’hauria oferit a pintar la resta de les peces als operaris que treballen en la seva restauració

Una de les peces del monument de la Sardana de Sant Pere i Sant Pau va aparèixer pintada el passat cap de setmana. L’artista va firmar la seva obra amb el nom de «Salva» i, segons ha pogut conèixer Diari Més, s’hauria oferit als operaris que treballen en la restauració de l’escultura a fer el mateix amb la resta de peces.

Davant aquests fets, el regidor de Patrimoni de l’Ajuntament de Tarragona, Hermán Pinedo, va lamentar l’acció, ja que es tracta d’una obra protegida pel catàleg de béns del consistori i la rehabilitació que s’està duent a terme durant aquests dies pretén, precisament, recuperar l’obra original, de l’arquitecte i escultor Josep Piqué Iserte, que la va crear l’any 1973. Pinedo explica que trauran la pintura, «i això és un cost afegit, que al final paguem entre tots els tarragonins». L’edil d’En Comú Podem, que considera que l’acció del pintor no anava amb mala intenció, assegura que, en cap cas, la peça es veurà afectada. La restauració del monument consisteix a recuperar i arreglar les peces que estaven malmeses i recuperar l’estructura original.

En declaracions a aquest mitjà, el president de l’Associació de Veïns de Sant Pere i Sant Pau, Lluís Trinitat, va explicar que es tracta d’una proposta que ja havia sortit entre les associacions del barri, la de pintar cadascuna de les peces amb les equipacions o els colors dels clubs i de les entitats de Sant Pere i Sant Pau, amb la intenció de fer una acció d’unitat i cohesió entre els col·lectius del barri. Sobre aquesta idea, Pinedo lamenta que és conscient d’aquesta iniciativa però que no és possible dur-la a terme pels mateixos motius. «S’ha de respectar l’obra de l’artista i s’ha de recuperar l’original», diu Pinedo.

El regidor de Patrimoni del consistori defensa que el fet demostra «les ganes de creació artística dels barris de Tarragona, que està molt bé, però un monument protegit per l’Ajuntament no és el lloc precís per expressar-les». L’obra ha causat opinions diverses a les xarxes socials entre els veïns del barri, hi ha gent que li agrada i gent que no.