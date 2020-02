Es dividirà la ciutat en cinc àrees i durant aquest any es farà una prova pilot

Actualitzada 06/02/2020 a les 14:01

Els Consells de Districtes de Tarragona no començaran a funcionar fins el 2021., segons ha anunciat aquest dijous la consellera de l'equip de govern, Paula Varas, després de la primera reunió de la comissió informativa per a la creació d'aquesta nova eina de participació ciutadana. Per organitzar-los, la ciutat es dividirà en cinc àrees (centre i Part Baixa, Eixample, Ponent, Nord i Llevant) i cadascun estarà format per una trentena de persones, entre consellers de l'Ajuntament i representants d'entitats i socials. Durant aquest any es farà una primera prova pilot. Partits de l'oposició com Ciutadans o la CUP ja han expressat diverses discrepàncies en la confecció i la utilitat de l'eina.