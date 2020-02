El Mercat dels Antiquaris torna aquest divendres a la Rambla Nova

L’alta demanda per fer ús de la plaça Corsini els divendres havia dificultat en els darrers mesos la continuïtat del mercadet

Actualitzada 06/02/2020 a les 15:16

El Mercat dels Antiquaris, també conegut com a Mercat de Sant Quadrat, tornarà a la Rambla Nova aquest divendres 7 de febrer. El trasllat, aprovat pel Consell d’Administració de l’Empresa de Serveis i Promocions d’Iniciatives Municipals (Espimsa) el passat 9 d’octubre, significa el retorn dels paradistes al tram de la Rambla comprès entre el carrer Canyelles i la Font del Centenari.El Mercat setmanal dels Antiquaris estava ubicat a la plaça Corsini des del 26 d’octubre de 2018. El desplaçament a la seva antiga ubicació a la Rambla respon a l'acord dels paradistes que integren en l’actualitat el mercadet i ESPIMSA. L’alta demanda per fer ús de la plaça Corsini els divendres, per part d’entitats, associacions i col·lectius havia dificultat en els darrers mesos la continuïtat del mercadet. En aquest sentit, ESPIMSA i el conjunt de paradistes van consensuar una ubicació alternativa que satisfés les necessitats dels antiquaris.Actualment, el Mercat de Sant Quadrat està format per 28 parades d’antiguitats, objectes de segona mà, llibres i altres elements de col·leccionisme.