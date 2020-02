El MAMT recupera la memòria d''Hermano Lobo' amb una exposició

El museu de la Diputació mostra obres del polifacètic Tomàs Forteza fins al 12 d’abril

06/02/2020 a les 20:03

Hermano Lobo va ser el pseudònim utilitzat per Tomàs Forteza en articles satírics que va publicar a la premsa tarragonina i, més concretament, a la de les Terres de l’Ebre les últimes dècades del segle passat. Forteza va ser un personatge molt conegut a la Tarragona de la segona meitat del franquisme i els primers anys de la democràcia. Persona inquieta i molt activa en el món de la cultura, les seves vivències i obres formen part de l’exposició que s'ha inaugurat avui a la tarda al Museu d’Art Modern de Tarragona (MAMT) i que es podrà visitar fins al 12 d’abril.

Forteza va néixer a Tortosa el 1920 i va morir a Tarragona el 1980. Durant uns anys va dirigir la Llibreria Guardias, a la Rambla Nova, i també és molt recordat per la seva afició al mar i la creació de l’Escola de Marineria als anys seixanta del segle passat, entre altres moltes activitats que va dur a terme. L’exposició Tomàs Forteza. Entre l’art, les lletres i la mar, forma part d’un projecte del MAMT de recuperar figures destacades del món de l’art i la cultura del territori.

El comissari de l’exposició, Antonio Salcedo, comenta a aquesta redacció que Forteza «va ser periodista, gestor cultural, col·leccionista, galerista, llibreter, dibuixant i il·lustrador». En els seus dibuixos apareixen vaixells, escenes marítimes i espais d’arreu Catalunya, indica el comissari, qui afegeix que a l’exposició «destaquem la feina que va fer per a la recuperació del pintor Francesc Gimeno». Forteza també va escriure articles sobre gastronomia i eren diverses les temàtiques que l’apassionaven.

Forteza va jugar un paper destacat en la creació del Cercle Artístic, que es va constituir el mes de setembre de 1948. Va ser la primera entitat cultural que naixia des del final de la Guerra Civil i que va cobrar una rellevància singular en el ressorgiment de l’activitat artística de la ciutat.

El protagonista de l’exposició es va casar l’any 1949 amb Mercè Antonio, filla del llibreter i poeta Joan Antonio i Guardias. Tomàs Forteza es va traslladar a viure a Tarragona, on va encetar la seva activitat com a llibreter. Amb poc temps, es va convertir en un llibreter de referència tant a Tarragona com a la resta de Catalunya. Deu anys després de la seva arribada a Tarragona, es va inaugurar a la llibreria de la Rambla Nova la Sala d’Exposicions, que durant sis anys es convertiria en la galeria d’art més important de la ciutat i va suposar aire nou a la Tarragona de postguerra.