Col·lectius feministes descarten convocar dos dies de vaga per al 8 de març

Actualitzada 06/02/2020 a les 18:47

El col·lectiu feminista Novembre Feminista ha descartat proposar dos dies de vaga amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona, el proper 8 de març, tot i que manté la convocatòria de fer vaga aquest dia, tot i que aquest any coincideix en diumenge.L'assemblea del col·lectiu feminista ha descartat la proposta de plantejar 48 hores de vaga aquest any, els dia 8 i 9 de març, segons ha explicat a la televisió municipal Betevé Dolo Pulido, membre de Novembre Feminista.Segons Pulido, la decisió de les assemblees d'altres províncies catalanes com Girona i Tarragona de no convocar les 48 hores de vaga ha motivat, en part, la decisió, a més de les dificultats per gestionar dues jornades de vaga.El sindicat Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) s'ha mostrat favorable a la convocatòria d'aquesta vaga, tot i que ha de consultar entre els seus sindicats integrants.Segons Laia Rispau Osanz, coordinadora de la Secretaria de la Dona de la IAC, no serà fins al 18 de febrer quan es pronunciïn definitivament al respecte.Per la seva banda, el sindicat CGT decidirà en el seu pròxim congrés del 22 de febrer si convoquen la vaga.Els col·lectius feministes sí que han acordat convocar la tradicional manifestació lila per a les 17 hores de diumenge 8 de març, tot i que el seu recorregut encara està per decidir.