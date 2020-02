Ricomà defensa la cessió del parquet del pavelló a Girona: «per quin cap passa que ens hi hem de negar»

L'alcalde de Tarragona afirma que no vol una ciutat insolidària

Actualitzada 05/02/2020 a les 10:24

Aquest dimarts es coneixia la intenció de la Generalitat de traslladar el parquet del pavelló Catalunya de l'Anella Mediterrània a Girona on, a causa del recent temporal, va quedar malmès el pavelló de Fontajau.Davant les crítiques que han aparegut a través de les xarxes socials i la convocatòria d'una roda de premsa del PSC per valorar el tema, l'alcalde ha volgut sortir al pas.A través de les seves xarxes, Ricomà ha explicat que, «Girona pateix un temporal i precisa un parquet durant un temps que no ens cal. Per quin cap passa que ens hi hem de negar?», es pregunta.I afegeix, «la Tarragona que jo vull no és insolidària ni insensible», i aprofita per enviar una salutació a l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.