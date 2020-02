Les empreses de patinets elèctrics podran operar aquesta primavera

El consistori està ultimant el document que marcarà els requisits que s’hauran de complir per donar servei a la ciutat

Actualitzada 04/02/2020 a les 21:33

Les empreses de patinets elèctrics interessades a operar a la ciutat de Tarragona ho podran fer en «dos o tres mesos», segons explica el regidor de Mobilitat de l’Ajuntament, Xavi Puig, a Diari Més. Puig assegura que les llicències es donaran a través d’un conveni de col·laboració, i recorda que «la idea no és fer una empresa pública, sinó que serà un model competitiu entre empreses privades».

L’edil republicà diu que el govern està acabant d’enllestir un document que marcarà els requisits que aquestes companyies de Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) hauran de complir si volen instal·lar-se i donar servei a la ciutat. Actualment, el document es troba en fase d’audiència, tràmit en el qual les empreses de patinets poden fer les esmenes que creguin convenients. Puig parla d’un «procés d’aprenentatge, perquè són les companyies les que tenen experiència en com es funciona en altres ciutats i això ens pot servir. Aquest diàleg ens pot ajudar a millorar».

El regidor de Mobilitat del consistori assegura que els requisits que hauran de complir les empreses per operar a Tarragona encara no estan del tot detallats ni són definitius, però en destaca tres. En primer lloc, Puig apunta que les companyies seran les responsables d’adquirir i instal·lar aparcaments per tota la ciutat, sobretot als punts en els quals es genera més mobilitat i que les marques ja estan estudiant quins són. Puig assenyala que aquests aparcaments hauran de ser de caràcter universal, és a dir, que l’hauran de poder utilitzar qualsevol usuari de patinet o bicicleta. A més, el republicà sosté que els VMP hauran d’estar aparcats als llocs corresponents, «no pot haver-hi un desgavell de patinets que aparquin on els doni la gana, no és el model que volem i les empreses hauran de vigilar molt en aquest sentit perquè si no hi haurà sancions».

En segon lloc, les companyies de patinets elèctrics que vulguin la llicència per donar servei a la ciutat hauran de treballar en un model de bateria extraïble. Això vol dir que en lloc de passar a recollir els patinets descarregats i canviar-los per uns altres carregats, els operaris de l’empresa només hagin de canviar la bateria buida per una amb energia. «És un sistema més senzill», creu Puig. Finalment, l’edil d’ERC al govern assegura també que els patinets hauran de dur elements reflectants per garantir la seguretat. Puig insisteix que no són unes condicions definitives: «Si les empreses ens diuen que, per exemple, el model de bateria extraïble no és viable, doncs valorarem altres opcions. De totes maneres, no és el cas, perquè hi ha moltes companyies que treballen amb aquest sistema de recàrrega i des de l’Ajuntament creiem que és un criteri interessant i el demanarem a les marques».

Puig destaca que la seguretat tant dels usuaris dels VMP com dels vianants és un assumpte cabdal. Per això, defensa que «les companyies de patinets elèctrics ens podran donar consells útils a l’hora de donar indicacions a la Guàrdia Urbana». En aquest sentit, Puig diu que en aquests pròxims mesos treballaran amb les diferents forces de seguretat «un reglament més concret que el que hi ha ara sobre l’ús de bicicletes i patinets». Això vol dir, segons Puig, que es treballarà en l’ordenança que regula la circulació d’aquests vehicles i que hi haurà novetats normatives. «Pensem que l’ordenança actual està feta en un moment que per Tarragona circulaven 10 bicicletes i els patinets elèctrics no existien, hi havia monopatins i, per tant, això s’ha d’adequar», defensa Puig. L’edil afegeix que «seria un error per part nostra voler posar ara la normativa sense llegir l’experiència en altres llocs. En els pròxims mesos s’estudiaran quines són les millores normatives que posem a l’ordenança per acotar les condicions de circulació».

Pel que fa al calendari, Puig assegura que, en uns dies, acabarà el tràmit d’audiència amb les companyies i estima que en un mes o un mes i mig, a la primavera, quan s’hagin enllestit tots els detalls del conveni de col·laboració i del document amb les condicions, les empreses de patinets elèctrics ja podran entrar a operar a Tarragona. L’edil d’Esquerra sosté que les companyies «tenen molta pressa» i, per tant, la posada en marxa del servei serà pràcticament immediata un cop tinguin les llicències. Segons fonts d’una de les empreses interessades a treballar a la ciutat, es necessiten dies per buscar un magatzem i fer les diverses inversions, però si saben amb temps que tindran la llicència estaran preparades per començar just després de signar el conveni.