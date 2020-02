La URV participa en la creació de la Xarxa Nacional sobre Intel·ligència Artificial en Biomedicina

La URV compta en el seu equip de treball amb l’investigador David Riaño del Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques

Responsables de tretze grups de recerca en el camp de la Intel·ligència Artificial (IA) aplicada a la Biomedicina i amb una llarga trajectòria investigadora en aquest camp han decidit tirar endavant la xarxa IABiomed-net que neix amb l’objectiu de donar respostes a les demandes de la ciutadania sobre els grans reptes socials que implica la implantació de la Intel·ligència Artificial en l’àmbit biomèdic.

Aquest passat divendres representants dels tretze grups de recerca d’universitats i instituts de recerca de l’estat espanyol es van reunir al Centre de Tecnologia Biomèdica de la Universitat Politècnica de Madrid, per debatre les línies d’actuació per a consolidar la IA en l’àmbit biomèdic a nivell nacional. Es van definir estratègies per a estrènyer les col·laboracions entre els diferents grups de recerca que integren la xarxa. La xarxa, finançada pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, té en les seves bases el compromís d’actuar com a agent integrador i inclusiu de tots els grups d’RDi punters en l’aplicació de tecnologies d’Intel·ligència Artificial, -incloent l’Aprenentatge Automàtic i el Processament del Llenguatge Natural- a la resolució de problemes en l’àmbit biomèdic.

La Universitat Rovira i Virgili participa d’aquesta xarxa capdavantera que compta, en el seu equip de treball, amb l’investigador David Riaño, responsable del Grup de Recerca en Intel·ligència Artificial de la URV, del Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques. El grup treballa en el desenvolupament d’eines de la Intel·ligència Artificial per a l’ajuda del tractament dels pacients amb afeccions múltiples i per a l’anàlisi de dades dels pacients crítics, en col·laboració amb la Unitat de Cures Intensives de l’Hospital Joan XXIII.