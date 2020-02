Junts per Tarragona es mostra «indignat» per la cessió del parquet del pavelló a Girona

Reclamen el desbloqueig de l'equipament, però, afirmen, «ara es riuen de nosaltres»

Actualitzada 05/02/2020 a les 10:55

El grup municipal de Junts per Tarragona a través del seu portaveu, Dídac Nadal, ha manifestat la seva indignació i incomprensió sobre la decisió de traslladar el parquet del pavelló d'esports de l'Anella Mediterrània a Girona.«La ciutat de Tarragona i la seva ciutadania reclama des de fa molts mesos que es trobi una solució per desencallar la situació de l'equipament esportiu, però lluny d'això ens trobem que de manera unilateral des del departament de Patrimoni de la Generalitat decideix extreure el parquet del Pavelló per portar-lo a Girona, això ja és riure's de nosaltres», ha declarat Dídac Nadal.El Conseller afegia que «si hagués sigut per Junts per Tarragona aquest material no hauria sortit mai de la nostra ciutat». Nadal ha lamentat els danys que va patir Catalunya dies enrere per la borrasca, «lamentem profundament les destrosses que el Glòria va ocasionar a Girona però considerem que aquesta decisió suposa un nou menysteniment cap a la nostra ciutat».«El que urgeix és que la Generalitat cedeixi d'una vegada per totes el Palau d'Esports a l'Ajuntament de Tarragona. Un cop realitzada la cessió, és imprescindible disposar de la partida pressupostària necessària per tal de mantenir l'equipament i, sobretot, obrir-lo a la ciutadania i a totes les entitats esportives de la ciutat», ha afegit Nadal.