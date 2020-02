Els negocis es mostren contraris a la proposta de prohibir aparcar al Serrallo

Els veïns celebren la idea del govern, que haurà de buscar una alternativa pel centenar de cotxes que estacionen als carrers Gravina i Sant Pere

Actualitzada 05/02/2020 a les 09:40

La idea de l’Ajuntament de Tarragona de prohibir l’aparcament als carrers Gravina i Sant Pere del Serrallo i convertir-los en plataforma única, igualant la vorera i la calçada a una mateixa alçada, no ha estat acollida de manera igual per la gent del barri. La divisió existeix i és clara. Per un costat, els veïns, sobretot la gent gran, veuen amb bons ulls el que contempla el consistori, ja que acabaria amb la problemàtica d’accessibilitat a les seves pròpies cases i facilitaria la mobilitat pels carrers. La creu de la moneda però, són els empresaris. Els propietaris i treballadors dels bars i restaurants de la zona veuen amb reticència el que proposa el govern, ja que consideren que seria molt negatiu pels seus negocis perquè provocaria la pèrdua de molts clients.

Luz Marín, propietària del Bar Luz de la plaça de Sant Magí, situada entre els dos carrers en qüestió, lamenta que «si ja ve poca gent i a més treus els pocs aparcaments que hi ha, al final no vindrà ningú». Marín posa l’exemple de la marató d’aquest passat cap de setmana, amb la qual es van tallar molts carrers de la zona i no es podia accedir al Serrallo amb cotxe, per fer entendre que treure els aparcaments afectaria greument al seu negoci: «El dia de la cursa no vam fer ni 50 euros de caixa, no vam vendre res». Marín va afegir que «s’ha de progressar, i mesures com aquesta encara enfonsen més el barri».

Qui també es va veure afectat el dia de la marató és Tomás Salguero, treballador del Restaurant l’Àncora: «Vinc amb cotxe a treballar i el diumenge, que estava tot tallat, vaig haver d’aparcar a la via Augusta i venir caminant». De fet, una alternativa per poder estacionar els vehicles és principalment el que demanen els restauradors si el consistori tira endavant el projecte. No només perquè treure els aparcaments provocaria una caiguda important de la seva clientela sinó perquè molts d’ells, així com els seus treballadors, viuen fora del barri i van a la feina amb cotxe. Lola González, cuinera del Restaurant La Botiga, es queixa de què fa 14 anys que treballa al Serrallo i «cada cop és més complicat aparcar». El mateix lamenta Núria Marcos, propietària de Gli Angeli, qui veu amb bons ulls la recuperació d’espais per vianants que proposa l’Ajuntament sempre que «ens donin la possibilitat d’aparcar a algun lloc. Només n’hi ha un i és privat».

En canvi, els veïns del barri tenen una visió diferent de la idea del consistori. El serrallenc Pitu Mosquits veu «viable» pacificar els carrers de vehicles perquè «la gent gran té una feinada per entrar a casa». Una d’aquestes persones és Nati Aguiló, que abans vivia al carrer Sant Pere i ara viu al carrer d’Espinac, en el qual està prohibit aparcar i és plataforma única. «Ja és hora que ho facin, fa molt de temps que ho demanem. Molta gent no pot entrar a casa seva, les voreres són molt estretes i quan passa un cotxe o una furgoneta t’has d’apartar perquè si no et toca amb el retrovisor», critica la veïna del barri.

De la mateixa manera, Manuel Romero, que viu a Torres Jordi però freqüenta el Serrallo, celebra les intencions de l’Ajuntament: «Totalment d’acord. Si la gent no pot aparcar que vagin caminant».