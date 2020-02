El PSC critica la cessió del parquet del Palau d'Esports i afirma que «denota la debilitat del govern municipal»

Les i els socialistes es mostren preocupats per la manca de planificació esportiva que té la coalició ERC i Comuns

Actualitzada 05/02/2020 a les 14:42

Ramos acusa al govern de fer política d’igualtat de calendari

El conseller del Grup Municipal Socialista, Berni Álvarez, s’ha mostrat preocupat per l’última decisió sobre el Palau d’Esports: «cedir el parquet significa que no tenen pressa per a que es traspassi el Palau, perquè no saben què fer amb ell», explica Álvarez. I afegeix que això és degut a la falta de visió de ciutat i la manca de planificació esportiva, tant de la conselleria d’Esports, com del mateix Alcalde.El conseller socialista afirma que se senten «enganyats» i narra com al desembre Ricomà va explicar-li que tenien una reunió amb Patrimoni i no s’aixecaria de la taula fins que no es solucionés el problema. A més, les i els socialistes demanen que el govern municipal deixi de «tapar les vergonyes de la Generalitat» i creuen que és degut al fet que l’equip d’ERC i Comuns li falta força i lideratge per poder desencallar els greuges que té el govern català amb la ciutat de Tarragona.Álvarez insisteix en què el Palau és una instal·lació bàsica per descongestionar als clubs de la ciutat que estan entrenant en situacions precàries i ho necessiten «urgentment» per planificar l´arribada d'esdeveniments esportius d’alt nivell que posin Tarragona al mapa en un punt estratègic com és el turisme esportiu, perfectament compatibles i necessaris per donar sortida als nostres esportistes de base i fer de Tarragona una capital esportiva de referència, ara que tenim un espai adequat per fer-ho.La cessió del parquet es suma a la decisió de no acollir el Mundial d’Handbol Femení, com la del centre de tecnificació del 3x3: «aquesta decisió agreuja encara més les relacions amb les federacions esportives» i afirma que «Tarragona tindrà un problema per acollir en un futur grans esdeveniments si no es canvia de xip.La portaveu socialista alerta que es pot acabar en una política d’igualtat de calendari, ja que segons Ramos, l’esport és un instrument per assolir polítiques feministes en el món de l’esport. I explica com la Generalitat ha tret la campanya: ‘Si no veus esport femení, t’estàs perdent la meitat de l’esport’ i denuncia la hipocresia d’aquest govern, ja que no s’aposta per fer durant tot l’any activitats per a potenciar l’esport femení i que les més joves tinguin referents en qui admirar-se.