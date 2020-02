El Parlament farà una comissió d'investigació sobre l'explosió a IQOXE

Veïns dels barris de Ponent, la majoria de Bonavista, i de la Canonja van tornar a tallar l’N-340 davant l’empresa química per demanar seguretat

Actualitzada 05/02/2020 a les 08:58

L’accident mortal a l’empresa química IQOXE del passat 14 de gener serà objecte d’una comissió d’investigació al Parlament de Catalunya. El diputat tarragoní de Junts per Catalunya i membre de la Mesa del Parlament, Eusebi Campdepadrós, va informar d’aquest fet ahir dimarts al matí als micròfons de Tarragona Ràdio. La celebració de la comissió d’investigació serà resultat de l’acord al qual van arribar la majoria de partits polítics, així com ajuntaments del Camp de Tarragona. La notícia va arribar hores abans que veïns dels barris de Ponent, en la seva gran majoria de Bonavista, i de la Canonja, van tornar a manifestar-se per exigir «responsabilitats» i «més seguretat», després del greu accident que va afectar diversos habitatges de Tarragona i la Canonja, i que va provocar la mort de tres persones. L’Associació de Veïns de Bonavista va anunciar, per la seva banda, que presentarà una demanda contra la citada empresa. A més, segueix rebent documentació de veïns que van resultar afectats per l’explosió. La presidenta de l’entitat, Loli Gutiérrez, va manifestar a aquesta redacció que prop de cinquanta persones ja han aportat la documentació necessària per entregar a l’assegurança d’IQOXE i una cinquantena més «ho farà en els pròxims dies», va dir.

La manifestació d’ahir va comptar amb la participació de prop de 250 persones. Les dues capçaleres, la que va sortir de Bonavista i la de la Canonja, van coincidir a l’N-340, on es troba l’accés a IQOXE. Gutiérrez va comentar que «Bonavista és el barri situat més pròxim a la indústria químic i encara tenim la por al cos, i esperem que, amb l’arribada del Carnaval, ens puguem activar perquè encara no donem crèdit d’allò que va passar».

La presidenta de l’associació de veïns va donar el micròfon als presents perquè fessin públiques les seves sensacions. Toni va dir «sóc del barri i un dels afectats per l’explosió», i va apuntar que «seguirem lluitant perquè el que va passar no es pot oblidar». Per la seva banda, Dolores va comentar que «vaig passar una por immensa i ja és la tercera vegada que em passa». Va recordar que «van morir persones i encara n’hi ha convalescents, i no les podem oblidar». En aquest context, una veïna de la Canonja va declarar que «cal adoptar mesures i vull dir als polítics que les coses han de canviar». Una veïna de Campclar va explicar «visc en un sisè pis, el bloc va tremolar, i penso que els responsables han de pagar i ho han de fer ja». «No entenc que cap polític hagi vingut a la manifestació: estem abandonats», va apuntar un altre integrant de la manifestació. De fet, sí que va assistir la regidora de Junts per Tarragona, Cristina Guzmán, i el polític Josep Sementé.

Loli Gutiérrez va apuntar que «estem decebuts amb IQOXE perquè encara no ha fet venir cap pèrit per valorar els danys ni s’ha posat en contacte amb els afectats». La presidenta de l’associació de veïns va afegir que «seguirem lluitant per la nostra seguretat, sent positius, i tots els dimarts ens manifestarem» fins a l’arribada de resultats que resultin convincents per a la població. Gutiérrez va recalcar que «no diem que marxin les fàbriques, que donen a menjar a molts veïns, molt al contrari, però sí exigim que siguin el màxim de segures». Per altra banda, va dir que «l’Ajuntament ha estat a l’altura, l’alcalde Ricomà s’ha portat molt bé i segueix preocupant-se per la situació dels veïns».