CCOO manifesta el seu suport als centres del Complex Educatiu arran dels efectes de l'accident a IQOXE

Segons el sindicat, l'accident «ha evidenciat les mancances estructurals dels centres propers del CET»

Actualitzada 05/02/2020 a les 16:34

CCOO considera que tot i que els instituts Pere Martell i Cal·lípolis tenen actualitzat el seu pla d’emergència, cal que el Complex Educatiu de Tarragona-CET posseeixi sense demores un pla de protecció amb els mitjans corresponents, que li permeti coordinadament comunicar-se amb l’exterior davant de qualsevol emergència. El Sindicat considera «inadmissible que el CET tingui un pla d’emergència caducat, estant rodejat per empreses químiques del polígon sud i pel Port de Tarragona».Diferents edificis d’ambdós instituts han patit molts desperfectes a conseqüència de l’accident del passat 14 de gener a IQOXE, sobretot els tallers de l’Institut Pere Martell, situació que, segons CCOO, s’ha vist agreujada «al tractar-se d’edificis que no han tingut manteniment des de dècades, ni estan adequat als paràmetres de seguretat actuals pel que fa a materials de construcció».Per aquests motius, CCOO reclama al Departament d’Educació «agilitat en la dotació econòmica i inversions urgents pel que fa a la reparació dels desperfectes causats per l’accident, i alhora la planificació d’una intervenció integral i l’execució de les millores necessàries per adequar els edificis i infraestructures».