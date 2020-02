Detingut un home a Tarragona per estafar 5.800 euros manipulant punts de telefonia

L'home simulava que les víctimes havien trucat a línies per a adults i connectava els seus números de pagament sense que les víctimes haguessin efectuat la trucada

Actualitzada 02/02/2020 a les 11:24

Agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Tarragona van detenir aquest dimecres un home, de 38 anys, de nacionalitat colombiana i veí de Tarragona com a presumpte autor d’un delicte d’estafa. La investigació es va iniciar arran de la denúncia presentada per una operadora de telefonia el passat 24 de gener, la qual va detectar una manipulació d’algunes de les seves línies amb la finalitat d’establir connexions automàtiques a números amb prefix 803 qualificats com a serveis de pagament. Aquest fet no només va afectar la companyia denunciant sinó també diversos dels seus usuaris d’una mateixa zona de Tarragona compresa entre el polígon industrial Riu Clar, els Barris de Ponent i la Canonja. A més, totes les manipulacions s’efectuaven diàriament en una mateixa franja horària, entre les deu del matí i la una del migdia.

L’operadora va detectar la primera incidència en algunes de les seves línies telefòniques el 28 de novembre de l’any passat quan algú va manipular les connexions del punt de repartiment d’una zona concreta ubicades en un armariet metàl·lic a peu de carrer. Des d’aleshores i fins al 19 de gener d’enguany, l’empresa va registrar un total de 266 trucades a dos números de pagament amb prefix 803, de les quals més de la meitat tenien una durada de 30 minuts cadascuna. Aquest fet va generar pèrdues per valor de gairebé 5.800 €, un import el qual d’entrada es va facturar als clients de les línies afectades per aquesta estafa.

Es dona la circumstància que no era necessari que els titulars d’aquestes línies efectuessin cap trucada atès que la manipulació il·lícita que es feia des dels punts de repartiment permetia l’inici automàtic de les connexions amb els dos números de pagament. Aquest dimecres, els investigadors van sorprendre in fraganti un home quan efectuava una nova manipulació en un d’aquests armaris ubicat entre els carrers Ferro i Granit, al polígon industrial Riu Clar de Tarragona. El desconegut, anava disfressat amb un uniforme per simular que treballava com a tècnic de telecomunicacions. Les incongruències i contradiccions de les seves explicacions i el fet de manifestar que no era cap operari autoritzat per manipular aquella instal·lació, va comportar la seva immediata detenció.

Al sospitós se li van intervenir fins a cinc telèfons mòbils, dos dels quals estaven connectats en aquell moment a les línies de dos dels abonats de l’operadora denunciant, concretament dues empreses ubicades en aquest polígon industrial. Els investigadors van poder determinar que darrere dels dos números amb prefix 803, hi havia com a beneficiària una persona la qual per cada trucada rebuda obtenia una retribució de seixanta-dos cèntims d’euro per minut, amb impostos no inclosos. El detingut va passar aquest divendres a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona, qui en va decretar la seva posada en llibertat amb càrrecs.