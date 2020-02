Salou homenatja la Maria Teresa Bargalló gendre, la dona gran, en el marc de la festa major d'hivern

L'alcalde, Pere Granados, acompanyat de la regidora de Benestar i Serveis Socials, Estela Baeza, va felicitar dijous l'homenatjada, de 87 anys, en un acte a la Torre Vella

Actualitzada 01/02/2020 a les 11:18

L’alcalde de Salou, Pere Granados, va presidir dijous al vespre a la Torre Vella l’homenatge a la dona gran, que en aquesta ocasió ha estat la Maria Teresa Bargalló Gendre. Un acte que organitza, cada any, el Grup de Dones de Salou, amb la col·laboració de la Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament, que té la finalitat de donar visibilitat a les dones grans del municipi. El batlle va estar acompanyat per la regidora de Benestar i Serveis Socials, Estela Baeza, i per la presidenta de l’entitat salouenca organitzadora, Sílvia Rovira.

L’homenatjada, de 87 anys, va rebre l’escalfor i la companyia de tota la seva família, així com de bona part de les autoritats municipals, amics, amigues i gent de Salou que la coneix. En els seus parlaments, l’alcalde va felicitar la M. Teresa Bargalló, en primer lloc, i després el Grup de Dones perquè «des de fa molts anys, duen a terme una bona elecció de la dona més gran de Salou per fer-li un reconeixement».

Així mateix, Pere Granados va destacar les qualitats de l’homenatjada pel que fa a «l’esforç, la capacitat de treball i de lluita i de tirar endavant la seva família» i va dir d’ella que era «un gran referent, no només per a les dones, sino per a tots». Per la seva banda, la regidora Estela Baeza va felicitar la Sra. Bargalló i va manifestar que «l’homenatge a la dona gran de Salou és, junt amb el berenar de la gent gran, un dels actes més emblemàtics de la Festa Major d’hivern». A continuació, la secretària del Grup de Dones de Salou, Mònica Pedrola, va llegir la biografia de l’homenatjada, tot explicant que la Maria Teresa Bargalló Gendre va néixer el 8 de novembre de 1932, en una casa del carrer Barcelona de Salou.

Els primers dos anys de la seva vida els va passar a l’Argentera, on els seus pares, el Josep i la Josepa tenien un forn de pa. L’any 1934 es van traslladar a viure a Salou i van adquirir un nou forn, que batejarien amb el nom de «Forn de Salou». La Maria Teresa va anar a l’escola, a Salou, i també a Reus, on hi pujava amb el Carrilet amb la seva companya i amiga Montserrat. De la Guerra Civil i dels primers anys de la postguerra no en té gaires records, ja que era molt petita. Però allò que sí recorda és que el seu pare va ser empresonat, i el forn, requisat; que li van canviar el nom per «Horno de Salou»; i que, amb la mare, va anar a viure a un mas que hi havia on actualment es troba situat el karting. Un cop va acabar l’escola, la Maria Teresa es va posar a treballar al forn, on, sense encara saber-ho, coneixeria a qui al cap d’uns anys esdevindria el seu marit, l’Antonio Pino, el qual, de vegades, baixava de Reus per suministrar-los farina.

El 1954, mossèn Llauradó va casar la Maria Teresa i l’Antonio a l’església de Santa Maria del Mar. Ell, aleshores, va deixar la feina d’electricista per incorporar-se al negoci que la família de la Maria Teresa tenia a Salou. La primera filla de la Sra. Bargalló no va trigar en arribar. Així, l’Helena naixeria el 1955, i els altres dos, el Carles i l’Esther, van arribar al cap de 7 i 9 anys, respectivament. L’any 1960 el forn de Salou va experimentar unes ampliacions i es va passar a dir «Forn Bargalló». La Maria Teresa també va treballar al Flashonic, la botiga de fotos i discos que hi havia al carrer València i que va tenir a principis dels anys 70, després de plegar de la pastisseria. Actualment, l’homenatjada porta una vida saludable i rica en activitats, ja que viatja, camina, cus, llegeix i queda amb les amigues per prendre cafè. La Maria Teresa va ser filla única, però avui en dia la seva família és d’allò més extensa, ja que té 3 fills, 8 nets i 3 besnets, repartits entre Salou, Madrid i Sant Cugat.

Per finalitzar l’acte d’dijous, la Christina, neta de la Maria Teresa, va llegir un poema de la salouenca Esther Pascual, recordant el color de la farina blanca i les aromes del pa acabat de fer, del forn familiar. El fermall d’or el van posar un lliurament de regals de mans de l’alcalde i la regidora de Benestar, i també de la Coral Eixàrcia, que va interpretar tres cançons.