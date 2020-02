L'alcalde participa a la Flashmob de TGN sona flamenc

El festival engega avui amb més de 25 activitats plenes de música y taconeo

Actualitzada 01/02/2020 a les 13:29

Aquest matí l’alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, ha participat a la segona edició de la flashmob del TGN Sona Flamenc. Per segon any consecutiu s’han aplegat centenars de persones a la Plaça Corsini que han seguit al ritme de la música una mateixa coreografia.El festival Tarragona Sona Flamenc engega avui i fins al 16 de febrer amb més de 25 activitats per mostrar l’art i la cultura flamenca amb una visió contemporània en diferents ambits i per tal d’apropar el flamenc a nous públics a través de diversos espais i formats, així com donar visibilitat als artistes i agents culturals del flamenc a la ciutat de Tarragona.