IQOXE es mostrà «sorpresa» que Treball es personi com acusació particular

Considera aquest moviment com una «falta d'imparcialitat»

Actualitzada 31/01/2020 a les 20:48

Industrias Químicas del Óxido de Etileno (IQOXE) ha informat través d'un comunicat que ha iniciat el procediment laboral per determinar el compliment de les normes laborals al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat.Per aquest motiu des d'IQOXE es mostren sorpresos que aquest Departament s'hagi personat com a acusació popular en la causa judicial oberta als jutjats de Tarragona per l'accident del passat 14 de gener de 2020.El portaveu de l'empresa, Javier Fontcuberta, assegura que es mostra sorprès per aquest nou moviment, ja que «no ha conclòs el procés de la investigació, aquesta es troba en la primera fase». Per aquest motiu ho considera una «falta d'imparcialitat», ja que l'anunci de personarse com acusació popular constitueix aquest departament en «instructor, jutge i part» de la investigació. Fontcuberta indica que no s'ha pogut accedir encara a la zona de l'explosió i per tant les causes del succés segueixen sent «desconegudes».L'empresa IQOXE confia que la investigació judicial i la investigació independent que s'està duent a terme puguin determinar les causes de l'accident.Finalment, en el comunicat, l'empresa reitera que compleix amb els requisits que la llei estableix per la seva activitat.