Els sindicats denuncien «contradiccions» per part de l'AEQT en la taula de treball que va proposar el Departament de Treball

Actualitzada 31/01/2020 a les 15:56

Després de dues reunions, la darrera de les quals va tenir lloc dijous a la tarda, els sindicats CCOO i UGT han denunciat «la falta de compromís de les patronals en relació amb la seguretat de les persones treballadores i de la ciutadania», expliquen en un comunicat. Amb una proposta inicial de concertació per part de l’Administració a sobre de la taula, els sindicats denuncien que «es van repetir les mateixes actituds patronals de no assumir el seu rol».«En primer lloc, l’AEQT va tornar a manifestar que no pot arribar a acords que interpel·lin a la totalitat de les empreses i, en segon lloc, es va negar a comprometre’s en solucionar els problemes. Només estan disposats a fer manifestos d’intencions, buits de contingut i compromís», expliquen des de CCOO.En aquest escenari, CCOO d’Indústria i FICA-UGT han tornat a insistir en la necessitat que qui segui com a patronal a la taula «pugui i vulgui arribar a acords generals que solucionin el conflicte». En aquesta línia, i amb la presència de Foment del Treball, els sindicats van tornar a reiterar que s’asseguin a la taula les patronals més representatives, és a dir, Foment i Pimec.L’Administració també va insistir en la necessitat de tenir garanties que la taula pugui avançar per trobar espais d’acord.Després de la reunió, tant FICA-UGT com CCOO d’Indústria asseguren que «l’AEQT no vol més que perdre el temps, i això ens dona més raons per defensar l’escalada del conflicte, que s’iniciarà amb la convocatòria de vaga del proper 19 de febrer».