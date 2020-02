Els personatges de la III edició del Starraco Wars Unlimited visiten els mercats de Tarragona

Aquest dissabte, al matí, els populars personatges de la saga ‘Star Wars’ visitaran el Mercat de Torreforta i el Mercat Central de Tarragona

Actualitzada 01/02/2020 a les 11:38

Aquest dissabte, al matí, els mercats de Tarragona rebran la visita dels personatges de la III Edició del Starraco Wars Unlimited, que tindrà lloc al Palau Firal i de Congressos de Tarragona els dies 8 i 9 de febrer. A partir de les 11:30h i fins a les 12:30h el Mercat i mercat ambulant de Torreforta quedaran envaïts per l’esperit dels carismàtics personatges de la saga de George Lucas, que passejaran entre les parades per fotografiar-se amb qui ho desitgi.A partir de les 13h i fins les 14h, aproximadament, l’univers de ‘Star Wars’ es traslladarà al Mercat Central de Tarragona i la plaça Corsini. Serà la segona vegada en què els personatges cinematogràfics visitin l’edifici modernista. L’anterior ocasió va ser el 2017, quan paradistes i visitants es van poder fotografiar amb els principals protagonistes de les populars pel·lícules de ciència-ficció.Aquest any, la Starraco Wars Unlimited arriba a la seva tercera edició diversificant els seus universos, ja que en aquesta ocasió el congrés no estarà dedicat només a ‘Star Wars’ sinó també a altres pel·lícules com ‘Back to the future’, ‘Ghostbusters’, StarTreck o Alien.