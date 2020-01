Valls diu que a les comarques de Tarragona «falta lideratge»

El regidor de l’Ajuntament de Barcelona creu que a Catalunya cal una candidatura constitucionalista

Manel Valls, exprimer ministre de França i actualment regidor de l’Ajuntament de Barcelona, va ser ahir a la nit el protagonista de l’acte de presentació de la Plataforma Futur amb Seny, de recent creació, que, segons exposa el seu manifest, «neix sota el denominador comú de la incomoditat, amb el fons i les formes del Procés per a propugnar una nova expressió de catalanitat, marcada pel seny, la capacitat de negociació, el pragmatisme i la responsabilitat». Valls va aprofitar la jornada per visitar diferents estaments de l’economia tarragonina. En aquest context, va manifestar que «aquí –a les comarques tarragonines– hi ha falta de lideratge i la gent del sud de Catalunya se sent abandonada». Valls va afegir que «la Generalitat no es preocupa dels problemes dels catalans, sí de penjar banderes i pancartes, i això es nota molt a Tarragona».

El polític barceloní va postular-se, sense dir-ho clarament, com a candidat a la Generalitat en les eleccions que pròximament convocarà el president Quim Torra. El seu objectiu és aglutinar el món constitucionalista per fer front a l’independentista. Valls va alertar que «el constitucionalisme pot desaparèixer a Catalunya i crea enfrontaments a Espanya per les aliances de blocs, i moltes persones se senten presoneres d’aquests blocs». «Això ens preocupa i molt, i cal donar una resposta», va afegir.

Valls va qualificar de «molt preocupant la situació que vivim» a causa de l’independentisme. «La majoria de catalans i espanyols no sabem com acabarà», va apuntar, per afegir que «el constitucionalisme està acabat a Catalunya, així com tots els valors del 78, i està desapareixent». «No sé si seré candidat a la Generalitat, però hem de plantejar una reflexió en les pròximes eleccions». Va recordar que, a l’Ajuntament de Barcelona, «vam evitar que hi hagués un alcalde independentista i ho vam fer amb generositat».

En aquest context, Valls fa subratllar que «la situació em preocupa i vull assegurar que, d’alguna manera, el constitucionalisme ha d’estar present a la Generalitat». Valls va recordar que «la segona preocupació dels espanyols i dels catalans són els polítics, perquè no es preocupen de l’interès general», va dir l’exprimer ministre francès.