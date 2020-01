Toyota ampliarà la nau per oferir FP Dual per treballar en el motor d'hidrogen

El ple del consistori dóna llum verda al traspàs de sol edificable al concessionari de la companyia que formarà mecànics per aquest nou projecte

Actualitzada 30/01/2020 a les 21:21

L’empresa automobilística Toyota ampliarà el seu concessionari del carrer Caràbia de Tarragona, al barri de la Floresta, per treballar en un nou projecte de vehicle sostenible, amb motor d’hidrogen, i en la formació d’FP Dual de mecànics per enfocar-los a aquest nou producte.

Així ho va explicar el regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Tarragona al plenari d’ahir, en el qual es va aprovar inicialment la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) per tal de traslladar el sòl edificable d’un terreny propietat de l’empresa japonesa situat al carrer H, de l’antic PP7, al terreny on actualment hi ha el concessionari, per fer la nau més gran.

Pel que fa a la formació, Puig va assegurar que no hi ha una cultura molt avançada en aquest tipus de motor, i és per això que Toyota vol realitzar aquest procés educatiu a estudiants de mecànica per tal de formar-los per treballar en un futur en aquests vehicles. «Que Toyota es plantegi fer un centre i formar mecànics en motor d’hidrogen, es mereix una catifa vermella per part nostra. Ens sembla un projecte molt interessant, sobretot des del punt de vista de la sostenibilitat», va defensar Puig, que va calmar els ànims recordant que és «una aprovació inicial, en podem seguir parlant». I és que dues de les formacions del consistori van votar en contra d’aquesta modificació, la CUP i Ciutadans.

Laia Estrada va explicar la negativa del seu partit argumentant que el projecte educatiu d’FP Dual està relacionat amb la formació supeditada a les empreses. Destacant que els cicles formatius tenen una bona incorporació al món laboral, Estrada va dir que «no veiem la necessitat d’aquest procés educatiu perquè continuem supeditant les necessitats educatives a les necessitats empresarials, el que estem fent bàsicament és donar mà d’obra especialitzada i gratuïta amb l’FP Dual».

Només per això, la CUP ja havia decidit que el seu vot seria negatiu però, després de parlar amb els veïns, segons va explicar Estrada, van demanar que el punt en qüestió es retirés de l’ordre del dia. «El que necessitem en molts barris de la ciutat, com és el cas de l’Albada, és millorar els parcs i adequar les zones verdes, i no continuar transformant les façanes d’aquests barris amb el que són extraradis industrials», va defensar Estrada, que va emplaçar al govern a parlar amb els veïns i veïnes de la zona.

De la mateixa manera, Viñuales va apel·lar a la desconeixença dels veïns del barri d’aquest nou projecte i «em preguntaven si vindran molts camions, si hi haurà alguna mena de riscos, queègenerarà, i havia de respondre que no ho sé, però perquè és la seva feina. Votem que no perquè creiem que, si en tot cas, es tracta d’un projecte tan bo, expliqui-ho als veïns i al plenari també, i potser tant nosaltres com els veïns serem els primers defensors del projecte, però no ho han fet així», va lamentar Viñuales.

Com a resposta, Puig va defensar que «el diàleg i el contacte directe i natural hi és, en comentar-ho amb ells vaig veure que no hi havia cap oposició a això sinó la típica desconfiança, perquè són barris que estan escarmentats per una banda, i per l’altra tenen el neguit que et genera quan desconeixes una cosa».

L’edil republicà al consistori va afegir que «si això és dolent o ha de comportar perill no es tirarà endavant, perquè només tirarà endavant amb informes que certifiquin que això és segur. Per tant, no generem alarmes on no hi són, seguirem parlant d’això perquè només és una aprovació inicial».

Mocions

Al plenari també es van sotmetre a aprovació diverses mocions, moltes amb consens i algunes amb polèmica. El grup municipal de Ciutadans va presentar-ne una relacionada amb la gestió del Palau d’Esports, instant al govern que agilitzi les negociacions amb la Generalitat per tal que l’Ajuntament en tingui la competència com més aviat millor. «El Palau segueix tancat i no existeix un retorn socioeconòmic i, a més, s’han perdut oportunitats com el Mundial femení d’Handbol», va dir el regidor Francisco Domingo. A aquesta moció, aprovada per unanimitat, Puig va respondre que «estem totalment d’acord», però va voler matissar que «l’Ajuntament i la Generalitat sí que treballen per la cessió del Palau d’Esports, agraïm als serveis jurídics de la casa el seu esforç i ens consta que estem a prop», tot i que va assegurar que «no puc entrar en més detall».

Per la seva banda, Maria Elisa Vedrina, del PP, va demanar al govern que es posi a treballar en aquest sentit «perquè els clubs de la ciutat puguin fer ús del Palau», ja que segons la popular molts d’aquests no poden créixer per falta d’equipaments. La CUP també va criticar la manca d’equipaments a la ciutat i Dídac Nadal, regidor de Junts per Tarragona, va lamentar que «aquest tema és una herència al 100% de l’anterior govern, perquè el problema actual té origen i base en el que es va fer en el seu moment. El conveni, al qual vaig tenir accés, és un autèntic nyap». Nadal va defensar també que el Palau d’Esports no ha de ser una concessió administrativa d’uns quants anys sinó que ha de ser una transmissió de propietat de la Generalitat a l’Ajuntament.

Sobre això, el regidor socialista Berni Álvarez, va defensar que «és molt urgent desbloquejar aquesta situació perquè hi ha molts clubs de la ciutat que tenen necessitats». Álvarez va lamentar que «el primer que veiem en la planificació d’aquest govern és la renúncia al Mundial d’Handbol femení», per la qual cosa va qualificar al govern d’«ignorant» i «poc valent».

Una altra de les mocions que va portar força polèmica va ser la presentada per la CUP en relació a prohibir que més vaixells militars atraquin al Port de Tarragona. La cupaire Eva Miguel va criticar «la complicitat de l’Estat espanyol amb el negoci de la guerra». La moció va ser aprovada per la mínima, amb 14 vots a favor, i 13 en contra, del PP, Ciutadans i PSC. Vedrina va «agrair la feina de les forces armades», Viñuales va titllar de «demagògia» la moció, i Sandra Ramos, del PSC, va demanar a la CUP que no barregés el fet d’estar d’acord amb què el Port rebi vaixells militars amb una falta d’humanitat donant a entendre que no es donava importància a la tasca del vaixell d’Open Arms al Mediterrani.

Junts per Tarragona i Ciutadans van presentar una mateixa moció per dignificar i donar ús a la Ciutat de Vacances i Repòs de Tarragona, coneguda com a ciutat residencial. Ambdós van defensar la manca d’equipaments i espais per a les entitats de la ciutat i van emplaçar al govern a iniciar la coordinació amb la Generalitat per recuperar-la. La moció va ser aprovada per unanimitat i Puig va assegurar que «hi estem treballant des del primer dia, serem discrets, serà molt guapo i aviat tindrem notícies». El PP va presentar una moció també per crear la figura d’un administrador de finques d’ofici del consistori com a política de suport a les comunitats de propietaris de Tarragona. Principalment, segons Vedrina, milloraria el canal de comunicació entre aquestes comunitats i l’Ajuntament i hauria d’anar acompanyada de la cessió d’espais municipals on les comunitats poguessin celebrar les juntes. ERC i En Comú Podem va ser els únics que van votar en contra. Hermán Pinedo va defensar que la solució passa per potenciar l’Oficina Local de l’Habitatge, «la qual ja és un canal de comunicació amb les comunitats de veïns». Finalment, també es va aprovar per unanimitat la moció presentada per l’AVV La Unió de Sant Pere i Sant Pau, a través del PSC, de col·locar una rotonda a la cruïlla entre l’avinguda Països Catalans i el carrer Marcel·lí Domingo, que actualment està regulada per semàfors.



En l’apartat de precs i preguntes del plenari, Paula Varas va respondre a una pregunta del PSC en què els socialistes criticaven que l’edil republicana havia comparat l’atac als drets humans a Xile amb la situació a Catalunya durant els fets de l’1 d’octubre. La xilena va reconèixer que aquell dia va ser als col·legis electorals i que va recordar els moments més durs de la dictadura de Pinochet que va viure al seu país. Això no va agradar gaire ni a José Luis Martín, del PP, ni a tots els regidors de Ciutadans, que es van aixecar dels seus escons i van abandonar el plenari. Viñuales va defensar que «estem farts que utilitzi els estrangers com una eina política».Un dels primers punts del plenari d’ahir va ser la resolució de les al·legacions presentades als pressupostos municipals ja aprovats el passat mes de desembre. L’única formació política que en va presentar va ser el Partit Socialista, amb 18 reclamacions. Tot i això, els comptes van ser re aprovats amb els mateixos vots a favor i amb el mateix «sí crític» de la CUP. Sobre els pressupostos, el regidor de Serveis Econòmics, Jordi Fortuny, va voler destacar que Tarragona és una «ciutat viva» per defensar que hi haurà molt de debat i que s’hauran de fer molts canvis als comptes mitjançant modificatius de crèdit durant els quatre anys de mandat.