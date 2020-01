Pescador: «Pinedo té pensaments que el porten a falsejar la realitat»

El militant de Podem qualifica el regidor d’ECP, inhabilitat pel partit, de persona «mentidera»

Mariano Pescador, militant de Podem Tarragona, va replicar ahir dijous amb duresa les declaracions que el regidor de l’Ajuntament per En Comú Podem (ECP), Hermán Pinedo, va realitzar a Diari Més, publicades el passat dimecres, en les quals acusava antics militants del PSC vinculats a aquesta formació d’actuar amb «venjança». Pinedo va ser inhabilitat com a militant i secretari general de Podem Tarragona per convocar una assemblea que, segons un sector del partit, no era legal en funció dels estatuts del partit. En la citada assemblea van participar militants de diferents formacions polítiques i en la mateixa es va decidir donar suport al republicà Pau Ricomà per ser investit alcalde de Tarragona.

Pescador va manifestar que «el senyor Pinedo va ser expedientat pels militants de Podem per múltiples transgressions per part seva, tant de la normativa com dels estatuts del partit, i no només per convocar l’assemblea». L’expedient «res té a veure amb la investidura de Tarragona i sí amb fets com no comptar amb la militància per arribar a un perquè amb els comuns». Pinedo va dir que «sóc el primer inhabilitat per haver fet una assemblea», una decisió que Pescador diu que no va ser legal, ja que «les assemblees són només per als militants de Podem i no d’altres partits, com va passar, com estableixen els estatuts». Pescador va dir, per altra banda, que «dins del context de la mediocritat política, és possible que –Pinedo– tingui pensaments que el porten a falsejar la realitat, més encara del que acostuma a fer».

La sort de Ricomà

Pescador va anar més enllà i va dir que «mai en la meva llarga trajectòria he conegut algú amb tan poques capacitats que hagi arribat tan alt, i ho hagi fet enganyant la militància». Per altra banda, va opinar del regidor de Patrimoni Històric que «Ricomà té sort de comptar en el seu equip de govern amb un senyor que, mentre l’alimenti amb el seu sou, pot passar de ser un antiindependentista feroç, com era, a afavorir aquest moviment». En la rèplica, Pescador va assegurar que «no entenem a què venen aquestes manifestacions –de Pinedo–, si no és perquè vulgui desviar l’atenció sobre la nefasta actuació a l’Ajuntament amb relació al patrimoni històric, qüestionada davant Fiscalia».