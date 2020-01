La OMS declara l'alerta mundial per la ràpida expansió del coronavirus

El catedràtic Àlex Álvarez, expert en epidèmies, afirma que, «segons la meva perspectiva, penso que s’hauria d’haver avançat dues setmanes»

Actualitzada 31/01/2020 a les 08:53

El catedràtic Àlex Álvarez, expert en propagació d’epidèmies i investigador de la Universitat Rovira i Virgili, va manifestar ahir dijous a aquesta redacció, amb relació a l’expansió del coronavirus aparegut a la Xina, que l’OMS (Organització Mundial de la Salut) «ja hauria d’haver donat l’alerta de pandèmica mundial, perquè ja hi ha contagis a nivell internacional». Aquesta declaració la va fer abans que l’OMS, a darrera hora de la tarda, declarés l’alerta mundial a causa de la ràpida expansió del coronavirus. La decisió obligarà a prendre mesures restrictives pel diferents països, especialment en aquells en que s’han detectat casos d’infeccions.

Per la seva banda, l’Associació d’Estudiants Xinesos de la URV estudia suspendre la celebració d’activitats programades amb motiu de l’Any Nou Xinès, previstes per al 9 de febrer, mentre que centres hospitalaris de Tarragona consultats per aquesta redacció van informar que la situació era l’habitual.

Àlex Álvarez va comentar a última hora del matí que, «segons la meva perspectiva, penso que s’hauria d’haver avançat dues setmanes» la declaració de l’epidèmia, «perquè parlem que s’ha iniciat en el país més poblat del món i aquest fet és, sens dubte, perillós». Per altra banda, va afirmar que, «ara mateix, i per les dades de què es disposen, penso que s’està fent bé amb el fet que els països prenguin mesures per restringir els contactes mitjançant l’avió, un fet que no s’havia fet abans com està succeint ara». Álvarez va comentar que «és un problema diferent d’altres epidèmies perquè està en la fase en què es troba en humans i, a més, és perillós perquè aquest virus no es detecta». «Les mesures de contenció» que s’estan adoptant «són encertades», va dir el catedràtic.

La festa de l’Any Nou

L’Associació d’Estudiants Xinesos de la URV ha popularitzat, en els darrers anys, la celebració de l’Any Nou, organitzat activitats a l’abast de tots els tarragonins, a més de les que organitzen a nivell intern de la universitat. Un dels responsables és el professor Antoni Nomdedeu, director del Centre d’Estudis Hispànics, qui va comentar que «mantenim les activitats internes i estem valorant la possibilitat de suspendre les externes», com la cursa per carrers de la ciutat i la festa a la plaça Corsini, esdeveniments programats per al 9 de febrer.

Nomdedeu va dir que «els estudiants xinesos de la URV no són de la zona de Wuhan i cap d’ells ha viatjat al seu país els dos darrers mesos, i són els primers que tenen por a relacionar-se amb altres xinesos de la ciutat». «A més, estan preocupats pel que passa al seu país», va afegir Nomdedeu.

Dispositiu per repatriats

El ministeri de Sanitat va anunciar que té a punt el dispositiu sanitari per rebre els ciutadans espanyols repatriats de Wuhan, i que cap d’ells presenta símptomes del coronavirus. En un comunicat, el ministeri va concretar que, un cop hagin arribat al país, se’ls farà una primera avaluació abans de ser traslladats a l’Hospital Gómez Ulla de Madrid, on hauran de passar una quarantena de 14 dies. Al mateix comunicat, Sanitat diu que tindran «llibertat de moviments» dins de la zona de quarantena.

Per la seva banda, Ibèria va informar de la suspensió temporal dels vols a Xangai per l’alerta sanitària del coronavirus. La companyia aèria va subratllar que l’Organització Mundial de la Salut ha avaluat l’alerta com de risc «alt», que en el cas del país d’origen, la Xina, s’apuja fins a «molt alt».