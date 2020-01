La Diputació rescindeix amb Tempo i accelera la nova adjudicació

La plantilla té quatre mensualitats pendents

Actualitzada 30/01/2020 a les 21:03

Sense notícies de l’empresa, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha decidit rescindir el contracte de l’adjudicatària del servei de neteja (Tempo Facility Services SLU) en diferents equipaments de l’ens. Malgrat que la plantilla continua treballant –aquest mes de gener han tornat a la feina després de diverses jornades de vaga–, les nòmines dels mesos de novembre, desembre i ara gener –a banda de la paga extra– no s’han ingressat ni es preveu que es faci. Alguns, però, han agafat la baixa o han marxat. És un fet que no tan sols passa a la Diputació sinó a tots els contractes que té Tempo amb les administracions públiques a la demarcació, això és, cinc ajuntaments, la Diputació i els casals de la gent gran de la Generalitat. A l’Ajuntament de Salou també han rescindit el contracte, segons apunta el regidor de Serveis Generals i concessions, Jesús Barragán. El consistori salouenc té previst iniciar aviat un nou procés de licitació i ja ha deixat de pagar les factures a Tempo.

Per la seva banda, la rescissió del contracte de la Diputació –que ja s’ha fet efectiva també als consistoris de la Pobla de Mafumet i a Altafulla– es fa seguint la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, agafant-se a l’incompliment del contracte. A la Diputació hi treballen 49 persones contractades per Tempo que ara s’hauran de subrogar a una nova adjudicatària. L’ens supracomarcal ha de convocar pròximament un procediment negociat amb tres empreses a les quals encara no se les ha convidat. Serà una adjudcació «provisional» i «amb caràcter urgent» per tal que es garanteixi la prestació del servei. Mentrestant, s’enllestirà la documentació per tal d’iniciar l’expedient de la licitació harmonitzada d’un nou contracte del servei de neteja d’edificis i dependències de la Diputació de Tarragona, aquest ja sí amb l’empresa definitiva. Segons va apuntar ahir la Diputació, aquesta mesura vol trobar una sortida «satisfactòria» al conflicte laboral existent a Tempo iniciat el passat estiu.

Perill de desnonament

Sumat als endarreriments ja existents al llarg de gairebé tot el 2019, la plantilla afronta a partir de demà un nou mes complicat per a la seva economia personal. Segons el comitè d’empresa, alguns treballadors haurien rebut ja trucades dels bancs avisant-los del perill de ser desnonats dels seus habitatges si no abonaven el deute de la hipoteca, mentre que d’altres es troben sense poder pagar el lloguer. La intermediació de les administracions, com és el cas de la Diputació, ha frenat alguns casos, però si la situació s’allarga les conseqüències poden ser irreversibles.

A l’Ajuntament de Salou, segons apunta el comitè, tècnics han assessorat en casos de talls de llum, després de no poder pagar les factures. El mateix president del comitè, Manolo Carmona, explica: «En el meu cas, no puc ni pagar el telèfon». Per tot plegat, alguns han optat per agafar-se la baixa, però la majoria continuen anant a la feina. «Hi van, però s’ho prenen amb calma», reconeix Carmona, que va haver de desconvocar la vaga després que molts prenguessin la decisió per «por a què les acomiadessin».