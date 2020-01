Roba Estesa destapa 'Memòria' un nou avançament del seu nou disc

'Dolors' veurà al llum el proper 7 de febrer

Actualitzada 30/01/2020 a les 18:32

Roba Estesa continua entenent la cultura com una eina de transformació social i la música com un espai de trobada, de denúncia i d'expressió col·lectiva. El segon single d’avançament del seu nou treball es titula Memòria. La cançó convida a que davant de l’odi creixent cap a tota diversitat de pensament o de forma,es decreti una festa que mantingui viu allò que ens fa ser poble, comunitat, essència: La memòria.Memòria, parla de un imaginari postapocalíptic on existeix la veritat del record, el desig de la celebració i l'oportunitat d'honorar des de la nostàlgia a aquelles persones vençudes, silenciades i assassinades.Amb Dolors, Roba Estesa fa una passa endavant en la seva estètica, tant musical com gràfica. Les quatre noves cançons mostren una sonoritat renovada on la banda ha volgut investigar per enriquir-se del que ofereix la producció digital, un procés que s’estila normalment en instruments elèctrics com les guitarres, però no en els acústics.