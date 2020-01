Quatre solucions per millorar l'operativa portuària amb tecnologies digitals guanyen l'SmartCatalonia Challenge Port de Tarragona

Un total de 10 empreses tecnològiques han competit com a finalistes en el concurs impulsat per Polítiques Digitals

Actualitzada 30/01/2020 a les 16:44

L’SmartCatalonia Challenge Port de Tarragona

Accessos ràpids i segurs al Port

Monitoratge i seguiment de vehicles

Identificació automàtica de personal acreditat

Identificació automàtica de mercaderies

Les solucions innovadores basades en tecnologies digitals avançades proposades per les empreses Bioidenti-cell, CTRL4 Enviro–Maccion, Herta Security i Vidmar han estat les guanyadores de l’edició especial del concurs d’innovació oberta promogut pel Departament de Polítiques Digitals ‘SmartCatalonia Challenge’ que s’ha celebrat avui al Port de Tarragona. Les quatre empreses han rebut com a premi dues entrades per a la propera edició del MWC 2020, que tindrà lloc a finals de febrer, i la possibilitat de presentar la seva solució a l'estand de la Generalitat de Catalunya durant l’Smart City Expo World Congress 2020, que tindrà lloc el mes de novembre d’aquest any.El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, i el president del Port de Tarragona, Josep Maria Cruset, han presidit aquest nou SmartCatalonia Challenge centrat en el concepte ‘SmartPort’, fruit de l’aliança entre ambdues institucions per sumar sinergies en el procés de digitalització d’aquesta infraestructura portuària catalana que ja és un dels ports marítims més importants de la costa mediterrània.Puigneró s’ha mostrat molt satisfet de la feina feta en el marc d’aquesta col·laboració, «que, segur, farà d’aquest port un port millor, més competitiu i preparat per als reptes del SXXI». Puigneró ha assegurat que «aquest ha de ser un país vertebrat, cohesionat i amb oportunitats per a tot el territori i també, per tant, en aquelles infraestructures que són fonamentals per a la competitivitat del país com són els ports». En aquest sentit, el conseller ha afegit que «des del Govern volem estimular i promoure al territori l’economia digital i donar l’oportunitat a petites i mitjanes empreses d’aquest país a desenvolupar i provar les seves solucions tecnològiques en una gran infraestructura com el Port de Tarragona».Durant la competició d’avui, un total de 10 empreses finalistes preseleccionades entre les 32 propostes presentades al concurs han presentat en directe les solucions que han dissenyat per donar resposta als quatre reptes plantejats pel Port de Tarragona. Un cop presentades totes les propostes, un jurat integrat per representants del Departament de Polítiques Digitals i del Port de Tarragona ha triat un projecte guanyador per a cada repte:Per acreditar i identificar de manera ràpida i segura els conductors dels vehicles que accedeixen al recinte portuari abans que arribin al Port. La solució guanyadora d’aquest repte ha estat un sistema d’identificació facial automàtica desenvolupat per l’empresa BIOIDENTI-CELL.Per fer un seguiment no invasiu dels vehicles que circulen pel Port, detectar ineficiències en els desplaçaments i en les operatives que realitzen i facilitar l’explotació de les dades obtingudes. El projecte que segons el jurat millor ha sabut donar resposta a aquest repte és un sistema de videoanàlisi desenvolupat per l’empresa CTRL4 ENVIRO en col·laboració amb MACCION.Per detectar si a l’interior dels vehicles que accedeixen al Port hi ha persones no acreditades amb un sistema ràpid i no intrusiu situat als controls d’accés. L’empresa HERTA ha guanyat aquets repte amb una solució de reconeixement facial basat en alta tecnologia.Per saber si els camions que surten del Port van plens o buits amb un sistema de control de sortida automatitzat. Un sistema de detecció basat en la identificació del camió mitjançant codis QR, RFID, lectura de matricula i pesatge per eix dissenyat per l’empresa VIDMAR ha estat el guanyador d’aquest repte.