Actualitzada 30/01/2020 a les 17:01

Cada dijous els Comitès de Defensa de la República (CDR) de Tarragona tallen el pas dels vehicles a l'Avinguda Roma, la principal via d'entrada a la ciutat. Aquesta tarda, plataformes antifeixistes de la ciutat s'uniran a l'acte per donar suport als manifestants, ja que durant els últims talls diversos grups de caràcter 'constitucionalista' s'havien concentrat al mateix carrer hi havien increpat als manifestants.