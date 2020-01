Llauradó: «El nou PAM està sent molt ben valorat pels alcaldes»

Actualitzada 30/01/2020 a les 09:21

Carles Gosálbez Alcaldes de municipis del Camp de Tarragona i del Baix Penedès, en nombre de 140, van assistir ahir dimecres a la tarda a la presentació del nou Pla d’Acció Municipal (PAM) de la Diputació, que introdueix diverses novetats amb relació al que s’ha anat aplicant fins ara. L’acte es va celebrar a l’Auditori de la Diputació al carrer Pere Martell i va comptar amb la participació de la presidenta de l’ens, Noemi Llauradó, i dels diputats Marta Blanch, responsable de l’execució del PAM, i Enric Adell, delegat del Servei d’Assistència Municipal, a més de tècnics que van respondre les preguntes que els van formular els alcaldes sobre el funcionament i contingut del nou pla. En pròximes dates la presentació es farà a les Terres de l’Ebre.La presidenta Llauradó va manifestar que, per primera vegada, el pla passa a ser quadriennal, i va destacar que «per primer cop en la història del PAM, les inversions arribaran als 85 milions d’euros», xifra que representa un augment de 5 milions d’euros amb relació a l’anterior. Llauradó va destacar que «el nou PAM està sent molt ben valorat pels alcaldes», de manera especial dels de municipis que cobreixen un territori molt ampli i d’aquells que tenen distribuïts nuclis habitats. La grandària més gran del terme municipal o el fet que inclogui diversitat de nuclis poblats els representarà una major inversió, ja que la Diputació entregarà 538,98 euros per quilòmetre quadrat i 1.759,83 euros més per cada una de les entitats singulars». «Hi havia alcaldes que feia temps que ho demanaven», va manifestar Llauradó.Els ajuntaments que vulguin plantejar els seus projectes, a desenvolupar dins dels pròxims quatre anys, poden presentar-los en els mesos de març i abril. Quan arribi l’octubre, podran replantejar les seves propostes i introduir-ne de noves, «perquè aquest no és un PAM rígid ni està encotillat», va remarcar Llauradó.La presidenta de la Diputació va recordar que l’experiència informa que «moltes de les peticions són per manteniment de carrers i, també, inversions per destinar a la construcció d’equipaments culturals i esportius». Molts dels municipis més petits també sol·liciten el suport econòmic de la Diputació per disposar dels serveis de secretaria i intervenció.Entre les novetats més significatives del nou PAM destaca que ha deixat de contemplar una planificació anual i aquesta ha passat a ser quadriennal. L’objectiu de la nova temporalitat és que els municipis puguin dissenyar millor l’estratègia de les seves actuacions durant el mandat. Llauradó va dir que el PAM 2020-2023 «és un instrument de governança estratègica per a la planificació dels ajuntaments des de la seva autonomia municipal». La presidenta de l’ens va recordar que tots els grups polítics representats a la Diputació van votar a favor.L’anterior PAM, que va estar en vigència en el període 2017-2019, va contribuir en més de 1.200 actuacions municipals. El 68,98% de la dotació econòmica va ser destinada a inversions i el 31,01% a funcionament i personals. Les accions van tenir molt a veure amb intervencions en vies públiques i accessos a nuclis de població, equipaments socials, culturals i turístics, instal·lacions esportives i enllumenat, abastament d’aigua, sanejament i reducció del deute municipal, entre altres conceptes.