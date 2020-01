Lildami i Blaumut actuaran al Festival d'Estiu de Tarragona

Serà el 25 de juliol en una nit de música en català

'Imparabla' Lildami

El Festival d’Estiu de Tarragona torna amb força i comença a agafar forma amb propostes innovadores i amb alguns dels caps de cartell més rellevants del moment. El dissabte 25 de juliol el Camp de Mart acollirà una nit de concerts de grups i artistes d’estils musicals molt diferents, però coincidents amb el fet que actuen en català i que encapçalaran Lildami i Blaumut. Aquest últim serà a Tarragona amb motiu de la gira que comença el proper mes de febrer amb la presentació del seu darrer disc.A aquesta nit especial de música en català hi actuaran d’altres grups, tots ells ben diferents, amb estils que van del rock, trap i dj, però tots també de màxima actualitat. En les properes setmanes es donaran a conèixer els noms.Lildami serà una altra de les actuacions estrella de la nit com a referent de la música urbana dels Països Catalans i amb el seu lema Imparabla, que resumeix un missatge positiu i allunyat de les drogues i el sexisme.En menys d’un any Lildami ha triplicat les seves visualitzacions i les subscripcions en el seu canal de Youtube i ha rebut premis com l’Enderrock al millor disc de músiques urbanes o el premi Cerverí a millor lletra, el passat any 2019.