La CET demana a Ricomà mobilitzacions per recuperar l'Euromed

La coordinadora reivindica un Consell Ciutadà

Actualitzada 29/01/2020 a les 19:42

La Coordinadora d’Entitats de Tarragona (CET), encapçalada pel seu president, Ángel Juárez, va demanar a l’alcalde de la ciutat, Pau Ricomà, la convocatòria de «mobilitzacions ciutadanes per exigir que tornin els Euromed a l’estació de la ciutat i que aquesta disposi del servei del nou tren low cost AVLO», va manifestar a aquesta redacció. La proposta la va fer en una reunió celebrada al Saló dels Tarragonins Il·lustres dimarts a la tarda, en la qual van participar diferents regidors i membres de la citada organització. Aquest va ser un dels molts punts que la CET va posar damunt la taula, entre els quals l’accident mortal a la química IQOXE o la creació d’un Consell Ciutadà.

El president de la coordinadora va afirmar que, «en matèria de ferrocarril, Tarragona ha de dir prou i per això demanem mobilitzacions de tota la ciutat, que aquesta s’uneixi perquè temes com la desaparició de l’Euromed o que les mercaderies passin per dins no es poden deixar refredar». Juárez va apuntar que «Tarragona s’està enfonsant a poc a poc en molts aspectes i no ho podem permetre». Juárez va explicar que «Ricomà ens va dir que és complex, però ens va donar la raó».

Per altra banda, el president de la CET va manifestar a aquesta redacció que «hem demanat a Ricomà que posi en marxa els districtes de barri, que sembla que encara aniran per llarg, i un Consell Ciutadà, transversal, format per experts en diferents àmbits que puguin assessorar el govern municipal en temes d’especial importància, i que contribueixin a desencallar projectes que estan aturats». Juárez va recordar que la CET està formada per prop de 150 entitats de diferent tipologia «que volen que la ciutat segueixi activa». «Tarragona ha de cercar el consens en aspectes especialment importants i, quan aquest no existeix, la ciutat sempre perd», va dir.

L’explosió a IQOXE del passat 14 de gener va ocupar bona part de la reunió de l’equip de govern amb la CET. La coordinadora va expressar el seu suport a l’alcalde Ricomà, qui proposa la creació de l’Agència de Seguretat Química. «Estem d’acord que es faci», va dir Juárez, qui també va anunciar que estem a favor de la vaga a la química convocada pels sindicats per al 19 de febrer».

Juárez va dir que «Ricomà va acceptar els sis punts que li vam presentar», entre altres que «la CET estigui dins del PLASEQTA com a col·laborador, i fer activitats a les escoles perquè els nens sàpiguen que significa el confinament».