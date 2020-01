L'AVV Bonavista vol que l'assegurança d'IQOXE agilitzi la reparació dels danys

La presidenta, Loli Gutiérrez, critica que ja fa dues setmanes de l’accident i encara no han actuat

L’Associació de Veïns de Bonavista reclama a l’assegurança de l’empresa IQOXE que enviï els pèrits a valorar els desperfectes causats per l’explosió de la planta química i que s’arreglin d’una vegada per totes. La presidenta de l’entitat veïnal, Loli Gutiérrez, lamenta que ja fa dues setmanes de l’accident i l’assegurança de la companyia encara no ha actuat. «Cal agilitzar l’arranjament dels desperfectes», diu Gutiérrez, que assegura també que els pèrits de les asseguradores d’alguns veïns culpen al temporal Glòria de les esquerdes als balcons i d’altres afectacions a edificis del barri. La presidenta de l’AVV posa com a exemple la persiana del local d’un veí per fer entendre que la necessitat de solucionar els desperfectes és immediata. «La porta del garatge va quedar completament ovalada, i ara aquest veí no hi pot entrar i dins hi té productes del seu negoci. Si tarden més, l’afectarà greument», lamenta Gutiérrez, que afegeix que és un dels molts desperfectes greus que va provocar l’incident a la petroquímica. «Cada cop hi ha més afectats, no descartem arribar als 200», diu Gutiérrez, que explica que molts d’altres han recorregut directament a l’Ajuntament de Tarragona per enviar la informació dels danys a l’assegurança. «Ens posarem durs, i si ens hem de manifestar contra una assegurança perquè no fa bé les coses, ho farem», defensa.