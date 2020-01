L'Ajuntament de Tarragona treu a licitació l'eliminació de 119 illes de contenidors soterrats

Actualitzada 30/01/2020 a les 09:26

L’Ajuntament de Tarragona ha tret a licitació l’eliminació de 119 illes de contenidors soterrats, una mesura que estava pendent de fer des de fa molts mesos. El pressupost de sortida ascendeix a 378.717 euros IVA inclòs. Les empreses interessades a executar el projecte tenen de temps fins al 19 de febrer per presentar les ofertes.El Departament de Neteja Municipal vol anul·lar 119 illes de contenidors soterrats, amb la corresponent reposició dels paviments de vorera o calçada, després de moltes queixes ciutadanes presentades a causa de la mala olor que en desprenen algunes i pel fet, anunciat pel mateix Ajuntament fa prop de dos anys, que els receptacles estaven a punt de quedar obsolets. Es dona la circumstància que algunes illes mai van entrar en servei de manera oficial i, durant anys, van estar cobertes per plàstics, com va succeir en una localitzada al carrer Josep Maria Alomà, en les proximitats de l’Hospital Joan XXIII. La redacció del projecte es va adjudicar el 4 de desembre del 2018.A part de qüestions tècniques relacionades amb les operatives i maniobres de buidatge dels contenidors, les illes presenten problemes d’evacuació de les aigües pluvials, un fet que no es va contemplar ni en fase de projecte, ni execució dels contenidors soterrats. És per aquest motiu, primordialment, que l’Ajuntament va optar per la seva substitució per illes de contenidors de superfície.El mes d’agost del 2018 l’Ajuntament, llavors presidit per l’alcalde Josep Fèlix Ballesteros, va anunciar que havia iniciat la licitació per eliminar els primers contenidors soterrats, un projecte que s’havia dividit per fases. Per altra banda, el mes de maig del mateix any el ple municipal va aprovar la petició d’un crèdit de 7 milions d’euros per tal de finançar diferents inversions previstes al pressupost, entre les quals figurava l’eliminació de la primera fase de contenidors soterrats. El temps va passar i les notícies municipals sobre l’anunciada supressió dels contenidors soterrats van ser més aviat escasses, fet sorprenent perquè s’havia argumentat la retirada de les illes perquè havien quedat obsoletes.