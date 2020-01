Ensurt per la caiguda d'un mur protector d'unes obres a Torres Jordi

L'incident ha afectat una línia de mitja tensió i ha deixat sense subministrament a l'enllumenat públic i als semàfors del carrer

Un mur protector situat en unes obres en un solar del carrer Torres Jordi de Tarragona s'ha precipitat al terra aquest matí de dijous. Tot i l'ensurt, ja que el panell ha caigut uns 20 metres en un gran forat que hi ha, cap treballador ha resultat ferit.El panell, per causes que es desconeixen, ha caigut des de la vorera uns vint metres al terra i ha malmès una línia de mitja tensió soterrada de 25.000 volts d'Endesa. La companyia ha informat a aquesta redacció que ha pogut redistribuir als clients que s'havien quedat sense subministrament a d'altres línies i que, actualment, cap client es troba sense servei.L'esllavissada ha afectat el subministrament de gas i aigua, a l'enllumenat públic i els semàfors de la zona que no funcionen. La Guàrdia Urbana està al lloc dels fets regulant el trànsit. A més, el carril més proper ha quedat tallat a la circulació, ja que el panell feia de separació de la calçada i un gran forat que hi ha a les obres.L'avís ha entrat a les 8.38 del matí i fins al lloc s'ha desplaçat una dotació de Bombers de la Generalitat, un tècnic de l'Ajuntament de Tarragona i un d'Endesa.