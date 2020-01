El PSC denuncia la desinversió objectiva dels pressupostos de la Generalitat a les comarques tarragonines

El grup socialista presentarà un paquet d’esmenes territorials als pressupostos

Els diputats del PSC al Parlament per Tarragona, Rosa Maria Ibarra i Carles Castillo, han denunciat aquest dijous que «el projecte de pressupostos del Govern de Junts per Catalunya i ERC, amb la complicitat necessària dels Comuns, anunciat ahir a bombo i plateret pel senyor Aragonès contempla, pel que fa al Camp de Tarragona, el pitjor percentatge inversor de la nostra història recent. Si comparem el pressupost d’enguany amb el del darrer pressupost del Govern Montilla constatarem que les inversions a casa nostra s’han retallat un 68%. Així, tal com sona», han insistit.Així, segons han posat de relleu els diputats socialistes el volum inversor destinat a les comarques tarragonines representa, tan sols, el 4’9% de les inversions al conjunt del país. «Cal recordar que les sis comarques del Camp de Tarragona suposen aproximadament el 10% de la població i el 12% del PIB català. Som el 10% de la població i el 12% de la generació econòmica però rebem menys del 5% de les inversions del Govern independentista... En fi, algú d’ERC o de Junts per Cat ens pot explicar el perquè d’aquest oblit sistemàtic de les necessitats de les comarques del sud del país?»«Només cal anar a les dades oficials de la mateixa Generalitat. Mitjana inversora destinada al Camp de Tarragona durant els anys de Govern de progrés amb president socialista: 144 milions d’euros anuals. Mitjana inversora amb Governs independentistes: menys de 50 milions d’euros anuals. I per aquest 2020? Altre cop menys de 50 milions d’euros. I després aquest mateix Govern és el que vol donar lliçons d’equilibri territorial i de patriotisme!», han subratllat.Rosa Maria Ibarra i Carles Castillo han afirmat que «aquest cop és pitjor» ja que aquests pressupostos arriben amb l’aura de què són uns pressupostos «expansius» que augmenten les inversions al conjunt de Catalunya. «Al conjunt de Catalunya no ho sabem però a les comarques tarragonines altra cop per sota dels 50 milions d’euros. Injustificable.»«És que Tarragona i les seves comarques no formen part de Catalunya per al Govern independentista?», s’han preguntat retòricament.Davant d’aquesta situació «que esdevé un menyspreu objectiu a tots els habitants de les comarques tarragonines, siguin independentistes o no» ambdós diputats han tornat a reiterar la proposta del PSC de no votar un pressupost que sigui inferior al que representa el Camp de Tarragona en població i capacitat econòmica en el conjunt del país.«Ho vàrem dir durant la campanya i després trobant-nos sempre amb el silenci per resposta tant per part d’ERC com de Junts per Catalunya. Ara sabem el perquè. Perquè ho tornarien a fer, efectivament. Han tornat a invertir menys de 50 milions d’euros i han deixat el percentatge inversor per sota del 5%. Trist i lamentable», han emfatitzat.Davant d’aquesta situació ambdós diputats ja han anunciat que el grup socialista presentarà un paquet d’esmenes territorials als pressupostos «que tornin a situar les comarques tarragonines en el mapa mental de les inversions del Govern de la Generalitat. Emplacem als diputats d’ERC i de Junts per Catalunya que han estat escollits per representar les nostres comarques que les aprovin per poder esmenar els oblits incomprensibles que presenten els comptes que han fet públics ells mateixos», han conclòs.