El Joan XXIII i GiPSS inicien un programa per a la detecció, estudi i tractament de persones amb hepatitis C

El programa, pilot a Catalunya, està dirigit des del Servei d’Aparell Digestiu i s’ha calculat que es beneficiaran uns 90 usuaris del CAS

Actualitzada 30/01/2020 a les 15:54

L’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona i Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GiPSS) han iniciat un programa, pilot a Catalunya, per a la detecció, l’estudi i el tractament de persones amb hepatitis crònica per virus C ateses al Centre d’Atenció a les Drogodependències (CAS) de la ciutat de Tarragona. Anomenat projecte CasTaHepC i dirigit des del Servei de l’Aparell Digestiu de l'Hospital Joan XXIII, el durà a terme un equip multidisciplinari format per hepatòlegs i farmacòlegs i profesionals del CAS. S'ha calculat que es beneficiaran del programa uns 90 usuaris del CAS.L’hepatitis crònica per virus C és considerada actualment com un problema de salut pública. Amb relació a aquest marc conceptual, seguint directrius de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), s’ha definit una estratègia internacional dirigida a detectar el màxim nombre possible de persones infectades per aquest virus, sotmetre-les a tractament i curar la seva malaltia. Aquest programa que s’inicia a la ciutat de Tarragona s’inclou dins de les estratègies posades en marxa des del Departament de Salut i l’Agència de Salut Pública de Catalunya per adaptar-se a les directrius de l’OMS.