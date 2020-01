Destrossen bugies de motos per poder després robar a cotxes aparcats a Tarragona

Amb un tros petit de material ceràmic de la bugia aconsegueixen trencar amb facilitat els vidres dels vehicles

Propietaris de motocicletes aparcades pels carrers de Tarragona es troben, quan intenten engegar-les, que tenen les bugies literalment destrossades a cops de pedra o materials contundents. Aquest és el cas del Miquel, un veí de Tarragona que en menys d'una setmana es va trobar en dues ocasions amb aquest tipus de situació, i no és el primer cop que li passa.«Fa alguns mesos vaig trobar-me amb la caputxa treta i la bugia posada a lloc però trencada. Hi havia material d'una totxana per terra i a la moto. En aquell moment, sincerament, vaig pensar que d'alguna manera algun trasllat de material per alguna obra l'havia afectat accidentalment».Però a principis d'aquest mes de gener es va tornar a reproduir l'incident, «la bugia destrossada i tot ple del material que havien fet servir per a trencar-la». Resultava evident que no havia estat una acció accidental, i es va fer encara més evident quan una setmana més tard novament es va trobar la bugia destrossada.«La moto sempre la deixava aparcada a la mateixa zona de la Rambla Nova. No disposo d'un aparcament propi i l'he de deixar al carrer». La raó per la qual a algú li pot interessar destrossar una bugia d'una moto cal buscar-la en el robatori de cotxes.De fet, a la ciutat de Tarragona són recurrents les denúncies per robatoris de vehicles als quals els han trencat algun vidre per accedir-hi. Per a trencar els vidres és per a què serveixen les bugies que busquen els lladres.La raó és que el revestiment ceràmic de les bugies és tan dur que permet trencar de manera senzilla un vidre tan sols utilitzant un petit fragment. El mateix Miquel ho explica, «el mecànic del taller m'ho va confirmar i vaig buscar-ho a internet perquè no entenia per què patia els 'atacs' a la moto. Ho fan servir per trencar vidres de cotxes. De fet hi ha vídeos a internet que mostren el senzill que és fer-ho amb un petit tros de ceràmica».El veí afectat desconeix si hi ha molts més motoristes afectats, «no vaig denunciar-ho a la policia. Tot i que és una molèstia haver d'anar cada vegada al taller, tot plegat se soluciona posant una bugia nova». Considera que ha patit tants atacs, «perquè a la meva motocicleta l'accés a la bugia és força senzill. Suposo que depèn del model de moto és més complicat».De moment l'única solució que pot 'aplicar' el Miquel és anar canviant el lloc on aparca, fugint de la zona de la rambla on se li han repetit els atacs, «però suposo que acaba sent una loteria».