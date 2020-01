Declaració institucional a Tarragona perquè s'investiguin les causes de l'explosió a IQOXE

Actualitzada 30/01/2020 a les 12:11

Tots els partits amb representació a l'Ajuntament de Tarragona han acordat dues declaracions institucionals sobre l'explosió a IQOXE i en matèria ferroviària. Respecte el complex petroquímic s'han acordat setze punts entre els quals s'insta el Parlament a crear una comissió d'investigació per conèixer les causes del sinistre, i que el consistori requereixi trimestralment a les empreses la relació i el detall dels expedients sancionadors que tinguin oberts. Sobre l'àmbit ferroviari s'ha escenificat la unitat dels grups per reclamar que les mercaderies circulin per l'interior i els passatgers pel centre de la ciutat; així com demanar a Foment que el nou tren AVLO s'aturi a Tarragona.La declaració institucional «per la prevenció, la seguretat i la salut de la població de Tarragona i del medi ambient, en relació al complex petroquímic», contempla que l'Ajuntament es personi com a part afectada en la causa penal que s'instrueix en motiu de l'explosió a IQOXE i demana que la Generalitat també s'hi personi. També insta la Generalitat a que revisi els protocols del Plaseqcat per tal que s'activin les sirenes d'avís a la població des del primer moment que es produeixi un accident d'aquestes característiques.A més, es demana que s'apliqui el sistema Cell Broadcasting perquè s'avisi amb missatges SMS a la ciutadania, i que es faci un estudi independent sobre la qualitat de l'aire. Finalment, s'obre la porta a fer un debat sobre el model econòmic pel Camp de Tarragona que prioritzi la transició cap a la «química verda».En matèria ferroviària, s'han acordat sis punts, entre els quals hi ha reclamar a la Generalitat i a Renfe una millora «immediata» en la freqüència horària en les connexions entre Tarragona i Barcelona. Al Govern també se li demana la implantació del tren-tramvia del Camp de Tarragona. El principal punt és el que s'exigeix que s'iniciïn els tràmits pel trasllat de la plataforma ferroviària de les mercaderies a l'interior i alliberar la línia de la costa. A banda, també se sol·licita l'inici dels treballs tècnics per impulsar una nova connexió amb la línia d'alta velocitat al nord-est de Tarragona que permeti arribar a Barcelona en 45 minuts.Les dues declaracions institucionals han estat valorades positivament pels diferents grups polítics, que han posat en valor la unitat assolida.