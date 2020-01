Canvis en el sistema de pagament als parquímetres de Tarragona

La previsió de l’AMT és que abans que finalitzi el 2020 es podrà realitzar l’aportació econòmica amb targeta de crèdit amb tecnologia ‘contactless’

29/01/2020

Els usuaris dels parquímetres de l’empresa Aparcaments Municipals de Tarragona (AMT) han comprovat que aquest mes de gener molts parquímetres estan inutilitzats. El motiu obeeix als canvis en els protocols de les empreses proveïdores del pagament amb targeta de crèdit. Segons publica l’empresa al seu web, «a partir de finals de gener, en els parquímetres de zona blava només es podrà fer efectiu el pagament amb targetes de crèdit amb la tecnologia contactless, a més del pagament en efectiu i mitjançant les aplicacions per a dispositius mòbils». En els casos de les zones verda i taronja, «el pagament només és possible en efectiu i mitjançant les aplicacions per a dispositius mòbils», informa l’empresa, que afegeix que «les aplicacions per a dispositius mòbils, des de les quals actualment es poden fer els pagaments als parquímetres de la ciutat, són Telpark, Easypark, Whoosh i Aparcare». En el darrer cas, al web d’aquesta aplicació també es poden anul·lar les denuncies per excés de temps d’estacionament. Per altra banda, l’AMT informa que «la previsió es que abans que finalitzi l’any tots els parquímetres de la ciutat permetran pagaments amb targetes de crèdit amb tecnologia contactless».