Augmenta la venda de mascaretes a les farmàcies de Tarragona pel coronavirus

Les farmàcies de Tarragona han vist augmentada, de manera molt significativa, la demanda de mascaretes entre la seva clientela a causa de l’impacte que està tenint la malaltia del coronavirus, no només a la Xina, sinó també a altres països del món, com Alemanya o Estats Units, on ja s’han detectat diversos casos. De fet, l’Organització Mundial de la Salut (OMS), ha convocat per avui un Comité d’Emergències per decidir si es qualifica «d’emergència global» el coronavirus, que ja ha matat a 132 persones i n’ha contagiat a més de 6.000. Per altra banda, el Ministeri de Sanitat de l’Estat ha anunciat que la vintena d’espanyols que es troben a Wuhan i que seran repatriats, encara sense data exacta, passaran 14 dies en quarantena en un hospital de Madrid, on tindran una planta només per a ells. Tot i això, aquells que presentin símptomes no podran vindre.

És tal el nivell d’alarmisme entre la població que, tot i que encara no s’ha confirmat cap cas d’aquesta malaltia a Catalunya ni a Espanya, els distribuïdors que serveixen a les farmàcies de Tarragona han esgotat les seves existències. Així ho explica una de les treballadores de la Farmàcia Pons, que diu que «tothom ve a buscar les mascaretes que tenen filtre, de les quals no en tenim, però n’hem demanat al magatzem i ens diuen que ja no en tenen. També en tenim de les altres, sense filtre, però no les vol ningú». L’empleada del negoci de l’avinguda Principat d’Andorra afegeix que molts clients també demanen més que abans el gel d’alcohol per desinfectar les mans. El propietari d’una altra farmàcia del barri del centre, lamenta que les existències arribin amb comptagotes per part de les empreses majoristes de productes farmacèutics: «La venda ha augmentat molt i hi ha poca oferta al mercat ara mateix. És cert que no tenim grans quantitats en estoc però totes les teníem les hem venut», explica. El fet que no quedin existències d’aquest producte a les diferents empreses distribuïdores afecta gairebé totes les farmàcies amb les quals ha pogut contactar aquesta redacció.

Un dels treballadors de la Farmàcia Fermín Sanz, es queixa també d’aquesta falta de subministrament i assegura que entre el dijous i el divendres de la setmana passada van vendre una cinquantena de mascaretes, en aquest cas de paper: «Normalment en tenim unes 10 o 15 en estoc, però vist l’augment de la demanda en vam comprar més i també les hem venut totes. Ara ja no en queden als magatzems de majoristes, ni de paper ni amb filtre», apunta.

A la farmàcia de María Esther Fernández, localitzada al carrer Pere Martell, la demanda de màscares també ha crescut en els darrers dies «i demà ens n’arribaran més», informa. En aquesta farmàcia han detectat que «hi ha més demanda per part de persones xineses que d’aquí». En aquesta zona de la ciutat, i en el mateix carrer on està ubicat el negoci, hi ha diversos establiments regentats per gent del país asiàtic. «Des del passat 24 de gener la demanda ha anat creixent cada dia i des de dilluns passat no ens queden», afegeix el treballador, qui comenta que «hi ha màscares amb filtre i altres que no en porten però que són més hermètiques». També ha notat un increment en la venda de mascaretes principalment a ciutadans xinesos Sílvia Mas, propietària de la Farmàcia Mas Cavallé, qui explica que es tracta d’un fet excepcional, «no ens hi havíem trobat mai». Un cas diferent és el de la farmàcia de Josefina Tuset, situada a la plaça Ponent. «Hi ha més demanda, però ara mateix no en tenim i costa trobar-ne». Tuset explica que «treballem amb dos majoristes i els dos ens diuen que no en tenen de màscares». En aquesta farmàcia «no hem notat una demanda especial», afegeix Tuset.

Un dels altres sectors afectats per l’impacte del coronavirus és el dels viatges. Prop d’una desena de companyies aèries d’arreu del món són les que ja han suspès els seus vols a la Xina, entre les quals destaquen British Airways, Iberia i American Airlines.

Diverses agències de Tarragona han assegurat, a Diari Més, que viuen amb força preocupació el desenvolupament d’aquesta malaltia, sobretot si s’acaba expandint amb força cap a altres països i continents. Mariano Bonet, de Viatges Sánchez i Bonet, lamenta que els efectes de la malaltia van «in crescendo», tot i que no han hagut d’anul·lar cap viatge a la Xina, «perquè no és el major flux turístic que tenim i tampoc es tracta de la millor època», diu Bonet. En canvi, sí que el tipus de client empresarial que viatja al país asiàtic per assistir a fires i per temes de negocis ha advertit a la companyia tarragonina que es veuran obligats a cancel·lar el viatge si la situació provocada pel coronavirus no es calma. De totes maneres el que més preocupa a Bonet és que incrementin els casos a altres països i afecti altres continents: «El que va començar fa uns dies a la regió de Wuhan, comença a repercutir ara a nivell d’aviació, ja que moltes companyies importants estan cancel·lant vols, i això vol dir que podrà afectar a altres destinacions com Estats Units o països d’Europa», lamenta Bonet, que destaca que «els aeroports són punts per on passa gent de tot arreu i això pot provocar que el coronavirus es propagui amb facilitat». A més, el copropietari de la companyia de viatges de la ciutat dóna una xifra a tenir en compte per entendre com els pot afectar aquesta malaltia: «Treballem amb una empresa de Madrid que ens tramita els visats, i em diuen que, de rebre una mitja de 1.000 sol·licituds al dia el mes de desembre, ara mateix no tenen ni una sola demanda».

En canvi, qui sí que s’ha vist afectat amb cancel·lacions ha estat l’agència Viatges Mestres. Isabel Garcia, una treballadora del negoci assegura que dues parelles han anul·lat els vols que tenien reservats per anar al país asiàtic: «A la Xina ja no t’ho demana ningú», lamenta Garcia, que creu que la demanda de viatges a altres destinacions d’Àsia disminuiran. «La gent s’ho pensarà dues vegades abans de viatjar a Àsia, però enfocarem cap a altres llocs del món, diu.

Qui també confia en aquesta alternativa és Raquel Nieto, responsable de l’oficina d’Halcón Viajes a Tarragona. «Passarà com amb la febre aviar, que la gent no voldrà anar a Àsia però es decantarà per altres països. Al final, qui vol viatjar, viatja», assegura Nieto, que defensa que «el positiu de comprar en una agència de viatges és que tractes amb una persona que et pot assessorar i et busca alternatives». Finalment, Nieto creu que no afectarà greument a llarg termini, «o almenys volem tenir aquesta sensació, ser positius en aquest sentit».

Amparo Fuentes, treballadora d’Azul Marino Viajes, també es mostra preocupada per la possible expansió del coronavirus a altres països. «Esperem que no duri gaire més, perquè és ara quan es fan les reserves per viatjar a l’estiu», sosté Fuentes, que està a l’espera de veure com avança per poder fer una valoració de com afectarà realment la malaltia al sector.