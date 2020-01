Tanquen dues sabateries del centre de la ciutat a causa del lloguer

Una d’elles, Calçats Peccary, va néixer l’any 1968 i acusa la davallada de vendes

Actualitzada 28/01/2020 a les 21:16

Dues sabateries del centre de Tarragona abaixen la persiana. Calçats Peccary –el local del carrer Sant Fructuós– i Las Américas –al carrer August– abandonaran el seu indret tradicional a causa de la davallada de les vendes, però especialment pel cost del lloguer. D’aquesta manera, tanquen dos comerços més de la zona i s’incrementa el nombre de locals buits a la ciutat.

Manuel Barajas, amo de Calçats Peccary –botiga que va obrir el seu pare l’any 1968– assegura que «hem estat lluitant fins a l’últim dia, fins aquest diumenge» per tal de no tancar el local pròxim a la plaça de la Font. «No hem arribat a un acord per renovar, nosaltres volíem que ens el rebaixessin», afegeix.

L’entorn s’ha anat transformant fins al punt que la mateixa plaça va perdre ja al 2017 una altra sabateria, Calçats Ollé, que va haver de traslladar-se al carrer veí del Cós del Bou. El creixement de l’activitat de bar i restauració a la Part Alta és un dels motius d’aquest canvi comercial, però no l’únic.

«És tot una mica, fins ara hem pagat el lloguer, però les vendes han baixat. La gent compra per altres canals, als centres comercials i per Internet. També veus que la gent no té diners i que el client de tota la vida va desapareixent», reconeix Barajas, que anuncia que quan s’acabi aquest mes de gener tancaran definitivament.

D’altra banda, l’altre negoci de venda de sabateria, Las Américas, té previst moure el negoci fins al carrer de la Unió i, d’aquesta manera, quedaria buit un nou local a la zona.

Crítiques a l’Ajuntament

Malgrat que, amb el canvi de govern, l’alcalde Pau Ricomà ha promès en diverses ocasions donar un nou impuls al comerç de proximitat –mitjançant una oficina per agilitzar el contacte amb l’Ajuntament–, els comerciants encara no han notat cap novetat. «L’Ajuntament no ajuda res, no hi ha il·luminació, haurien de facilitar que la gent pugui aparcar i fer campanyes», reclama l’amo de Calçats Peccary. L’activitat comercial considera que és rendible a l’estiu, però no a l’hivern, a causa de l’arribada del turisme.

Ara centraran l’activitat en la botiga que ja tenen a l’avinguda Prat de la Riba –oberta el 1989 i amb el local de propietat– i en una altra ubicada a la plaça Catalunya de Reus.

De moment, el tancament no afectarà directament a la plantilla que, això sí, patirà una «reestructuració» a mig termini.