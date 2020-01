Pinedo diu que la seva inhabilitació de Podem és una «venjança»

Defensa que un sector dels militants són històrics del PSC i volien Ballesteros d’alcalde

Actualitzada 28/01/2020 a les 20:29

Hermán Pinedo segueix inhabilitat com a militant i com a secretari general de Podem Tarragona. I ho seguirà estant, probablement, fins al pròxim octubre. Segons explica el regidor d’En Comú-Podem al govern de Tarragona, la seva inhabilitació es deu a una «venjança» per part d’un sector de Podem per haver donat suport a Pau Ricomà com a alcalde de Tarragona i per haver votat a favor de mantenir la pancarta de presos polítics a la façana de l’Ajuntament. Els motius que aquest sector de la formació morada tarragonina va exposar per tal que el partit obrís un expedient a Pinedo és que no va fer una assemblea per votar qui havia de ser el batlle de la ciutat, «quan sí que la vaig fer, el 10 de juny», diu Pinedo, i «per haver faltat a l’honor d’Ismael Cortés en haver qüestionat que una persona que no és de Tarragona ni té cap vinculació amb la província, pogués ser el candidat per la regió al Congrés dels Diputats».

Pinedo assegura que va presentar les al·legacions pertinents a la seva inhabilitació i que encara no ha rebut cap resposta. «Sé que tinc raó i no em diuen res perquè no em poden expulsar, simplement deixaran passar aquest any», defensa l’edil al consistori, que explica que un any és el màxim que et poden inhabilitar del partit i «ho fan quan has comès un delicte o has tingut conductes violentes o masclistes, per exemple». «Sóc el primer inhabilitat de Podem Tarragona. Per haver fet una assemblea», apunta. Pel que fa al sector del partit que ha orquestrat tot això contra la seva figura, Pinedo lamenta que és molt senzill ser militant de Podemos, «només cal que tinguis DNI, e-mail i número de telèfon. La diferència amb altres formacions és que en aquesta no cal que paguis quota». En aquest sentit, Pinedo carrega contra part dels integrants de Podem Tarragona assegurant que són, a la vegada, militants d’altres partits, com per exemple del PSC. «Hi ha persones històriques del Partit Socialista de Tarragona que són militants de Podem aquí a la província i que s’han presentat a les primàries per ser secretari general», explica Pinedo, que argumenta que el que volien era fer que Josep Fèlix Ballesteros fos novament el batlle de la ciutat. «El rerefons és que vam defensar a Ricomà com a alcalde de Tarragona. Però no pots parlar de canvi i fer Ballesteros alcalde un altre cop», diu Pinedo.

Concretament, l’edil d’ECP assenyala a Mariano Pescador, de qui diu que és un dels que ha orquestrat aquesta acusació contra ell. «No té vergonya. Ha amenaçat i insultat a companys, ha fet coses molt lletges dins el partit», carrega Pinedo, que afegeix que «va intentar per tots els mitjans, inclús negociant amb Ballesteros, que no arribéssim a un acord amb Ricomà. I ell està inscrit a Podemos i es va presentar a les primàries com a secretari general. És molt greu el que ha passat a Podem Tarragona».

En un àmbit més general, Pinedo explica que «el problema és que Pablo Iglesias, que és el secretari general d’una formació a nivell estatal i que està al govern, s’hauria de preocupar una mica més per l’organització interna del partit». El regidor entén que Iglesias té molta feina a Madrid i, encara més, estant al govern espanyol, «fet que em fa molt feliç», diu Pinedo, però que s’hauria de preocupar més pel descontrol a nivell intern de Podemos, «perquè aquí és gratis insultar, és gratis amenaçar, és gratis tot, però, quan fas una assemblea, t’inhabiliten», lamenta. Tot i això, l’edil al consistori està convençut que li anirà bé, «era tot mentida, fins i tot van canviar dates, tot per argumentar que jo havia comès una il·legalitat».

Pinedo està a l’espera que la Comissió de Garanties de la formació morada decideixi si ha comès o no aquest «delicte», òrgan intern del partit que encara no li ha donat una resposta «perquè no poden demostrar res», diu el d’En Comú Podem.