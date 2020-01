Perruquers solidaris tallen el cabell a gent sense sostre a Sant Joan

Aquesta iniciativa es va iniciar el novembre del 2018, es fa l’últim dilluns de cada mes i, des de llavors, s’han beneficiat prop de 120 persones

Actualitzada 28/01/2020 a les 20:16

Perruquers Sense Fronteres i Càritas Interparroquial de Tarragona van tornar a oferir els seus serveis a 12 persones sense sostre o amb dificultats econòmiques el passat dilluns, a la Parròquia de Sant Joan, i les van tallar els cabells i rasurar la barba, segons cada cas. Aquesta iniciativa solidària i gratuïta es va iniciar el novembre del 2018 i, des de llavors, s’han beneficiat prop de 120 persones, va informar ahir a aquesta redacció la directora de Càritas Interparroquial, Carmen Crevantes.

Tots els darrers dilluns de cada mes es porta a terme aquesta acció dirigida a persones necessitades. Margarita, Carmen i Manoli són algunes de les professionals que dediquen una part del seu temps a millorar l’estètica de gent amb recursos escassos. Procedeixen de diferents punts del territori, com el centre de la ciutat de Tarragona i Sant Pere i Sant Pau, i poblacions allunyades com Cambrils o Vallmoll.

Cervantes va comentar que Perruquers Sense Fronteres «ens van dir que volien dur a terme aquesta iniciativa, però que no sabien on fer-la». Els integrants del grup es van posar en contactes amb Càritas Interparroquial i «vam arribar a un acord». En el cas del passat dilluns, «va ser una voluntària qui va portar els elements necessaris per tallar els cabells», va remarcar.

Cervantes va explicar que «el requisit que demanem» a les persones que es volen beneficiar d’aquesta proposta «és que han de venir amb el cabell net». Aquesta «també és una manera d’estimular-les». Als usuaris «els puja l’autoestima quan es veuen reflectits al mirall un cop la perruquera ha finalitzat la seva feina».

Per a la sessió del passat dilluns es van apuntar vint-i-cinc persones, però només van assistir-hi la meitat. Cervantes va comentar que és un fet prou habitual, «ja que algunes pensen que es tracta d’una perruqueria que està sempre oberta, quan el servei es fa de les 16 a les 18 hores, només l’últim dilluns de cada mes».

El 95% de les persones que acudeixen al servei que ofereix Perruquers Sense Fronteres són homes, va dir Cervantes, una xifra que «coincidiria amb la de persones que viuen al carrer, que són més homes que dones». En el cas d’aquesta setmana, la transformació que va patir un jove txec va ser especialment espectacular. «Va venir amb rastes i va sortir sense elles», va explicar Cervantes, qui va dir que «ens va comentar que se sentia atractiu». «El jove ens va dir que es trobava en un procés de canvi personal i que estava molt satisfet amb resultat final», després de passar per les mans d’una de les tres perruqueres que, en aquesta ocasió, van participar en la sessió.

La directora de Càritas Interparroquial va apuntar, per altra banda, que la gent sense sostre «ens comenta que ells, quan estan al carrer, miren tothom, però que a ells no els mira ningú». «Aquí els transformem la seva estètica i se senten bé», va remarcar.

Cervantes va indicar que persones que acudeixen al servei gratuït que presta Perruquers Sense Fronteres «busquen feina i, per fer-ho, la imatge és molt important». Tot sovint, «ens ho comenten», va afegir, per insistir a dir que, només amb accions com aquesta que fan professionals de la perruqueria, «ja els augmenta l’autoestima».