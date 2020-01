Pax Mundo reclama lavabos a Tarragona per les persones sense sostre

Actualitzada 29/01/2020 a les 09:26

L’Associació Pax Mundo, amb la col·laboració de l’Associació d’Artesans de Tarragona, va col·locar una parada a la Rambla Nova, el passat 4 de gener, en la qual es van dur a terme diverses dinàmiques, com la Caixa d’intercanvi. Aquesta activitat consistia en què tothom que s’apropés a la parada pogués escriure un desig, idea, proposta, dibuix o reivindicació sobre el sensellarisme a la nostra ciutat. Segons l’associació, el resultat va ser sorprenent perquè, malgrat existeixen alguns serveis per als sense sostre, la ciutadania no ho coneix. Per exemple, el servei de dutxes o el servei de taquilles.



Pax Mundo defensa que Tarragona ha de tenir, entre d’altres, lavabos públics de qualitat i gratuïts, consignes pels sense sostre per guardar els objectes personals, formació i informació sobre el fenòmen del sensellarisme i solucions polítiques a la problemàtica de les persones que no tenen un sostre.