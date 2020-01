Les comparses reclamen un augment del pressupost per la festa de Carnaval

Des que es va retallar en un 75% l’any 2010, a causa de la crisi econòmica, la partida s’ha mantingut en 40.000 euros anuals

Les comparses de Tarragona demanen que el pressupost per al Carnaval augmenti d’una vegada per totes. En declaracions a Diari Més, Paco Fiori, responsable de la comparsa Sinhus, que aquest any és el Rei del Carnestoltes, explica que l’any 2010, a conseqüència de la crisi econòmica, la partida dels comptes municipals destinada a aquesta festa es va veure reduïda en un 75% dels 160.000, aproximadament. Des de llavors fins ara, el Carnaval ha comptat cada any amb 40.000 euros de pressupost, tot i haver superat la crisi. Sobre això, però, fonts de l’Ajuntament asseguren que enguany el pressupost s’ha vist augmentat en 10.000 euros, ja que l’any passat va ser de 30.000. A més, segons Fiori, hi va haver uns anys en què ni tan sols, el Rei i la Reina, cobraven el premi de guanyadors. Tot i això, van poder recuperar aquesta compensació econòmica per la feina ben feta, la qual també s’ha mantingut en aquests últims anys: 800 euros pel Rei, 500 per la Reina i 300 pels altres tretze guanyadors de la rua de l’Artesania.

Fiori assegura que, en les trobades consultives amb els tècnics de Cultura del consistori prèvies a aquesta nova edició, han fet diverses propostes, tant en benefici del Carnaval com en benefici de la ciutat. Una d’aquestes idees de millora és la d’ampliar el pressupost pel Rei i la Reina per poder fer front a totes les despeses que suposa aquesta condició: «És per poder fer front a les despeses d’organització del regnat. El cost de les batucades puja a 1.800 euros», exemplifica Fiori. El responsable de la comparsa guanyadora de l’any passat explica que altres propostes que han fet a les trobades suposen un cost zero per l’Ajuntament, relacionades amb potenciar el Carnaval des de l’àrea de Turisme, per donar més nom a la festa i, a la vegada, donar més oportunitats als negocis hotelers durant aquella setmana. «Es tracta de què es valori més el Carnaval que tenim a Tarragona, que no dic que no es faci, però ens mereixem una partida econòmica superior per tot el que fem», creu Fiori, que destaca que és un dels actes més multitudinaris de la ciutat i que, tot i les retallades de fa uns anys, ha crescut el nombre de comparses i el d’integrants d’aquestes: «Això vol dir alguna cosa, és molt bo per la ciutat». Fiori considera que les comparses van fer un esforç molt gran per mantenir el Carnaval, «i, a més, el vam millorar. Això significa que estem a l’altura d’aquest, però no queda reflectit a nivell econòmic». Fiori afegeix que l’augment del pressupost que demanen no és només per les comparses, sinó que serviria per millorar l’organització del Carnaval a tots els nivells.

El responsable de Sinhus destaca que les comparses han estat més unides que mai en aquestes trobades consultives per demanar les millores que creuen necessàries per a la festa de Carnaval. De la mateixa manera, Fiori remarca que des del Departament de Cultura del consistori han estat molt receptius amb totes les idees plantejades per les comparses. «Els tècnics busquen la manera d’aconseguir totes les millores que creiem indispensables pel Carnaval de la ciutat i per les seves comparses», agraeix Fiori. Pel que fa a Som i Serem, la comparsa que enguany és la Reina, el de Sinhus celebra que «estem anant de la mà en tot, estem fent una gran feina conjuntament i esperem estar a l’altura del Carnaval i que la gent el pugui gaudir».