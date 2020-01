El Rei Carnestoltes i la Concubina estrenen gala al Teatre Tarragona

El concert de Miki Nuñez a la TAP donarà el tret de sortida a la festa i la disbauxa que s'apoderarà dels carrers de la ciutat

El cartell

Comença el compte enrere perquè comenci una nova edició del Carnaval de Tarragona que se celebrarà del 15 al 25 de febrer. Enguany, s'ha programat més de setanta actes, entre els que destaca els 35 anys de la Colla la Bóta. Per aquesta edició es mantindrà els canvis d’itinerari de la rua de Lluïment i de la de l’Artesania establert des de fa uns anys. Entre les novetats destaca que la gala del Rei Carnestoltes i la Concubina se celebrarà al Teatre Tarragona.El concursant d'Operación Triunfo i representant d'Espanya a Eurovisión, Miki Nuñez, donarà el tret de sortida a la festa i la disbauxa amb un concert el dia 14 a la TAP.Un de les cites més esperades del Carnaval és gala de la Disfressa d’Or que tindrà lloc el diumenge 16 de febrer a la tarda. La gala serà presentada per la Mega Pubilla, personatge ja conegut al Carnaval tarragoní, que representa la vedet catalana del segle XXI, interpretada per Eduard Molina.Bianca García de la comparsa Som i Serem serà la XXVI Concubina mentre que Edgar Ordoñez de Sinhus Sport serà el XXXIX Rei Carnestoltes. Aquests faran la seva entrada el 19 de febrer, a les 18 hores, des de la plaça Corsini fins al Teatre Tarragona on faran la Gala.Les 20 entitats i les 29 comparses que participen al Carnaval d’enguany estaran també presents al carrer amb els nombrosos actes que van des del bastiment de la Bóta, les coques de llardons i la botifarra d’ou de Dijous Gras, el Judici, la vetlla, l’Enterrament i la crema finals, que ens retorna a la Quaresma.La rua de Lluïment, que serà el 22 de febrer, mantidrà l'itinerari establert des de fa uns anys. Començarà a l'avinguda Ramón y Cajal i recorrerà la Rambla Nova, el carrer Rovira i Virgili, la plaça Anselm Clavé i acabarà a l'avinguda Catalunya a l’altura del Campus URV. Diumenge serà el torn de la rua de l’Artesania.La imatge d’enguany és del dissenyador i il·lustrador de Tarragona Lluís Jimenez. Aquest està format per les rues que travessen la Rambla Nova per davant la Font del Centenari on les escultures s'uneixen a la festa del Carnaval.